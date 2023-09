Kritik an BGZ-Planung für Würgassen: Parteiübergreifende Ablehnung

Von: Markus Löschner

Waren sich in der Ablehnung des Projektes einig: Auf dem Podium saßen (von links) Jana Bukacz (FDP), Jan Kersting (Linke), Oliver Ulloth (SPD), Sascha Meier (Grüne) und Hans Christian Göttlicher (CDU). © Markus Löschner

Vor gut einem Jahr hatte die Bürgerinitiative lebenswertes Bördeland und Diemeltal e.V. anlässlich der Landtagswahl in NRW die Kandidaten zur Diskussionsrunde zum Thema Atommüll-Logistikzentrum Würgassen nach Beverungen geladen. Nun wurde vor der anstehenden Hessenwahl das Format auf der anderen Seite der Landesgrenze im Bad Karlshafener Landgrafensaal unter hessischen Vorzeichen wiederholt.

Bad Karlshafen – Das Ergebnis indes ist dasselbe: Die Politiker in der Region sind sich parteiübergreifend in der Ablehnung des Standortes einig. Als Wahlkampfthema taugt Würgassen auch im nördlichsten Hessen nicht.

Der parteipolitische Wahlkampfautomatismus brachte lediglich Schuldzuweisungen mit sich, die dem gemeinsamen Kampf gegen die Planung der Bundesregierung nicht helfen.

Kritik an Planungsunterlagen der BGZ

Inhaltlich eingeleitet wurde der Abend von Edith Götz von der BI Bördeland, die über Kriterien der Standortwahl, Planungsverfahren und Infrastruktur referierte. Dr. Claus Schubert erläuterte nochmals die geologischen Risiken und die Hochwassergefahr und ließ auch kein gutes Haar an den Planungsgrundlagen der BGZ (Gesellschaft für Zwischenlagerung), die das Logistikzentrum entwickeln soll: „Die vorliegenden Gutachten und Daten, auf die sich die BGZ stützt, erfüllen nicht im mindesten formale und wissenschaftliche Standards für solch ein Vorhaben. Jeder Hühnerstall unterliegt schärferen behördlichen Prüfungen.“

Hans Christian Göttlicher (CDU) erklärte, die Hebel für die Entscheidung lägen in Berlin, die hessische Landesregierung habe hierauf wenig Einfluss. Oliver Ulloth (SPD) räumte ein, dass Verantwortliche seiner Partei an der Würgassen-Entscheidung beteiligt waren, allerdings in einer großen Koalition.

Hessische Landesregierung ignoriere das Thema

Im Gergensatz zu NRW und Niedersachsen ignoriere die hessische Landesregierung das Thema jedoch. Mit der durch das AKW noch vorhandenen Netzinfrastruktur eigne sich Würgassen viel besser für Zukunftstechnologien. Auch Sascha Meier (Grüne) sieht in erster Linie Berlin zuständig, wünscht sich jedoch ebenfalls eine weitere Überprüfung der Standortentscheidung.

Jan Kersting (Linke) verwies auf diverse Initiativen wie Anfragen und Anträge seiner Partei auf allen politischen Ebenen, während Jana Bukacz (FDP) auf den Tourismus in der Region verwies und die damit verbundenen immensen Investitionen allein in Bad Karlshafen. Vor diesem Hintergrund halte sie das Logistikzentrum hier für völlig irrsinnig. Bukacz appellierte, parteiübergreifend für die Region zu arbeiten.

Auch Energiepolitik, Energiewende und Atomkraft kamen zur Sprache

In der Diskussion mit dem Publikum im gut besuchten Landgrafensaal kamen auch Energiepolitik, Energiewende und Atomkraft allgemein zur Sprache und die Einflussmöglichkeiten der Bundesländer wurden erörtert. Neben Kommunalpolitikern mehrerer anderer Parteien äußerte sich auch ein Vertreter der AfD, die zum Podium nicht eingeladen worden war, kritisch zu Würgassen.

Massiv kritisiert wurde die BGZ, die einen Beobachter geschickt hatte, da sie einen fachlich fundierten Dialog mit der Region verweigere. (Markus Löschner)