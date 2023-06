Mit Tempo 30 durch Helmarshausen

Radfahrer brauchen derzeit auch Mut

Bislang haben Lkw und Pkw den Vorrang, künftig soll es in der beengten Ortsdurchfahrt von Helmarshausen, wo Teile sogar für Fußgänger verboten sind (siehe Verkehrsschilder), gleichberechtigter zugehen. Radfahrer brauchen derzeit auch Mut.

Konzept für Ortsdurchfahrt steht – Umbau soll in einem Jahr beginnen – Arbeiten in Etappen

Helmarshausen – Das Konzept für den seit Jahrzehnten erhofften menschenfreundlicheren Umbau der Ortsdurchfahrt von Helmarshausen steht. Am Montag wurde den Bad Karlshafener Stadtverordneten die in vielen Sitzungen erarbeitete Planung für die 750 Meter vorgestellt, die unter anderem Tempo 30 in der Poststraße, mehr Parkplätze und mehr Grün im Ortskern vorsieht.

Diplom-Ingenieurin Sonia Stier als Hauptplanerin des Vorhabens („Das macht Spaß, da man gestalten kann, kein 08/15-Straßenbau“) stellte im Landgrafensaal die Pläne im Detail vor.

So könnte es aussehen: Beispiel der Umgestaltung aus Diemelstadt-Rhoden.

Voraussetzung war die Herabstufung der früheren Bundesstraße zur Kreisstraße, sodass bestimmte Vorgaben wie etwa für Bordsteine, Bushaltestellen und Gehwege nicht mehr zwingend nötig sind. So kann die gesamte Straßenfläche barrierefrei in einer Ebene gestaltet werden. In der Mitte verläuft eine 4,50 Meter breite Asphaltfahrbahn, auf beiden Seiten schließt sich eine 50 Zentimeter breite Entwässerungsmulde an und dann der je nach Hausgrundrissen unterschiedlich geformte gepflasterte Multifunktionsstreifen, auf den Autos im Begegnungsverkehr etwa mit Lkw ausweichen können. Hier kann auch vor den Häusern beliebig geparkt werden, solange der Verkehrsfluss nicht behindert wird. Auch hier wird es Bäume geben.

So entstehen insgesamt mehr Abstellmöglichkeiten für Pkw, selbst wenn die Stellplätze auf dem Klostervorplatz wegfallen. Hier ist geplant, sofern die Förderung genehmigt wird, die gesamte Fläche neu zu gestalten und mit einem Wasserlauf zu versehen, entweder einer Rinne als Zitat oder einer echten Freilegung des Hainbachs, was aber technisch noch geprüft werden muss.

Mehr Grün und Platz für Fußgänger: Die Fahrbahnen an der Kreuzung Diemelbrücke sollen schmaler werden.

Der Platz wird teilweise gepflastert und teilweise begrünt, es gibt es auch neue Bäume, da die vier alten Kastanien krank sind und ohnehin gefällt werden müssen. Die beiden Bushaltestellen werden nahe des Eingangs zu Klosterhof und Kita zusammengefasst, die Straße wird etwas in Richtung Klosterhof verschwenkt. Es entsteht eine Buswendeschleife, die Asphaltflächen werden insgesamt verkleinert. Das wird besonders an der bisher überdimensionierten Kreuzung der K72 und K52 an der Diemelbrücke auffällig, wo die Fahrbahn deutlich schmaler wird und es eine abknickende Vorfahrt zur Brücke gibt. Die neue Gemeindestraße aus Richtung Karlshafen wird rechtwinklig einmünden (siehe Skizze), es gibt im gesamten Bereich mehr Platz für Fußgänger und Pflanzen. Die Platzgestaltung vorm alten Rathaus wird noch diskutiert.

Das Gesamtkonzept überzeugte auch den Landkreis Kassel, auf der gesamten Poststraße Tempo 30 zu genehmigen, sonst hätte das Ganze nicht funktioniert. (Thomas Thiele)