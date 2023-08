Nach Rettung von Maltipoos aus Qualzucht: Fünf Welpen sind hinzugekommen

Von: Tanja Temme

Teilen

Auf dem Weg der Besserung: Tierheimleiterin Antonia Freist zeigt hier die Maltipoo-Hündin Dalia, die eine Operation wegen eines Blasensteins hatte. Mehrere Maltipoos warten derzeit im Tierhafen Bad Karlshafen auf ein neues Zuhause. © Tanja Temme

Das Veterinäramt hat Anfang Juli 24 Maltipoos aus einer Massenhaltung in Brakel befreit und in den Tierhafen Bad Karlshafen gebracht. Wie geht es den Hunden mittlerweile?

Bad Kalshafen – Einige sind schon vermittelt, andere harren noch aus und wiederum andere werden noch erwartet: Von den zwei Dutzend Maltipoos, die Anfang Juli aus einer Qualzucht bei Brakel befreit wurden, sind viele noch immer im Tierheim in Bad Karlshafen. Wir wollten wissen, wie es den Kleinhunden inzwischen geht und haben im Tierhafen nachgefragt.

Obwohl die Hunde nun schon fast sechs Wochen im Tierheim leben, sind die meisten noch immer ziemlich verstört. „Sie hatten wahrscheinlich kaum Kontakt zu Menschen und sind teilweise sehr verängstigt, wenn sich Fremde ihnen nähern“, erklärt Miriam Apel vom Tierheim. Deshalb sollten Interessenten am besten Hundeerfahrung und viel Geduld mitbringen, da sie einfach etwas Zeit benötigten.

Das kann Reike Redberg nur bestätigen, die einem der Rüden ein Zuhause schenkte: „Die ersten beiden Tage hat er viel geweint und vorm Leineanlegen hatte er große Angst“ erzählt die Hundefreundin aus der Nähe von Uslar, doch jeden Tag werde ihr kleiner Liebling zutraulicher.

Nach Rettung von Maltipoos aus Qualzucht: Tierheim Bad Karlshafen bekommt viele Anfragen

Von den geretteten 24 Maltipoos sind noch immer 14 im Tierheim. „Neun Hündinnen, drei Rüden und zwei Welpen“, berichtet Tierheimleiterin Antonia Freist. Anfragen hätten sie zwar reichlich bekommen, jedoch eigne sich nicht jeder – auch die Vermittlung sei zeitaufwendig.

Mussten reichlich Fell lassen: Noch immer warten im Tierheim in Bad Karlshafen fast 20 Maltipoos. Denn vergangene Woche gab es Nachwuchs. © Temme, Tanja

Da vier der Hündinnen trächtig im Tierhafen ankamen, gab es auch schon Nachwuchs: Eine der besonders zutraulichen Hündinnen namens Piggy hat zwei ihrer drei Welpen totgebissen – ein Verhalten, was viele Ursachen haben kann. Glatt hingegen lief die Geburt bei einer weiteren Maltipoo-Dame, die vier gesunde Rüden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zur Welt brachte. Mit den fünf frisch hinzugekommenen Welpen werden aktuell 19 Maltipoos im Heim versorgt.

Ehepaar hat schon mehrfach gegen Tierschutzrecht verstoßen Die Maltipoos stammen aus einer Massenhaltung eines Ehepaares, bei der es nur um das Erzeugen von Welpen geht: Ende Juni wurden 24 Hunde aus einer Qualzucht bei Brakel durch das Veterinäramt des Kreises Höxter befreit. 13 Hündinnen und fünf Welpen sind seit Anfang Juli im Tierhafen in Bad Karlshafen untergebracht. In einem komplett verwahrlosten Zustand erreichten die erwachsenen Hunde das Tierheim. Das Ehepaar soll schon seit Jahrzehnten in der Hundevermehrung aktiv und dafür auch schon verurteilt worden sein. Das bestätigt Thomas Fuest, Pressesprecher Kreis Höxter: „Den Betroffenen wurde die Haltung von Hunden bereits vor Jahren wegen erheblichen Verstößen gegen tierschutzrechtliche Vorgaben untersagt.“ Die Beschlagnahmung sei erfolgt, da gegen das Ehepaar ein Verdacht auf einen Verstoß gegen ein rechtskräftiges Urteil wegen Hundehaltungsverbot und des illegalen Hundehandels vorläge.

Auch ein Sorgenkind gibt es unter den trächtigen Hündinnen: „Beim Ultraschall konnte man sehen, dass eine der Hündinnen drei sehr große Welpen trägt“, berichtet Freist. Wahrscheinlich müssten diese per Kaiserschnitt geholt werden. Wahrscheinlich wird diese Hundedame und auch eine weitere in den kommenden zwei Wochen werfen. Da die Welpenvermittlung frühestens mit zehn Wochen beginnt, bittet das Tierheim darum, erst kurz zuvor eine Anfrage zu stellen. „Wenn jemand Interesse an einem der Ältern hat, darf er sich natürlich gerne bei uns melden“, so Apel.

Bis auf eine der Hündinnen, die einen Blasenstein hatte und operiert werden musste, sind alle wohlauf. So gab es zwar bei einigen Zahn, Ohren- und Hautbehandlungen, aber größere Eingriffe blieben bislang aus. Vonseiten des Tierheims hofft man, dass die älteren Hunde in Kürze ein neues Zuhause finden werden. Diese werden auf zwei bis drei Jahre geschätzt – allerdings könnten sie auch jünger sein. Da Welpen in der Regel besser zu vermitteln sind, ist man auch da guter Dinge. (Tanja Temme)