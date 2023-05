Schwäne in Bad Karlshafen: Nur noch ein Küken ist mit seinen Eltern unterwegs

Nachwuchs ist stark dezimiert

Im vergangenen Jahr konnten die Karlshafener Hafenschwäne sieben Küken groß ziehen. In diesem Jahr haben die Vögel weniger Glück.

Bad Karlshafen – Am Himmelfahrtswochenende waren alle vier Küken geschlüpft und seitdem zur Freude vieler Menschen mit den Altvögeln auf dem Hafen unterwegs. Eine Woche später fehlte bereits eins, am Pfingstmontag war dann zur Bestürzung vieler Beobachter an der Hafenmauer nur noch ein einziges Küken zu sehen.

Wer oder was für die aktuelle Dezimierung der Schwanenküken verantwortlich ist, war am Montag noch unklar. Ratten, Krähen oder Greifvögel kommen infrage. Zu sehen war im Hafen oder in der Umgebung des Nestes auf der Schwaneninsel nichts. Unfälle an der Schleuse oder mit Booten schlossen die Schleusenwarte aus.

Hafenmeister tippt auf einen Greifvogel

Hafenmeister Peter Schräder tippt auf einen Greifvogel, da die Küken am frühen Vormittag noch gesehen worden seien und Ratten eher nachts angreifen. „Als die Schwäne dann beim Öffnen der Schleusentore sofort in die Schleuse geschwommen sind, habe ich die Tiere vorsichtig mit angezogener Handbremse ausgeschleust“, berichtete Schräder am Montagnachmittag. Er hofft, dass das verbliebene Küken auf der Weser nun eine bessere Überlebenschance hat als im Hafen.

Seit Generationen gehören die Schwäne auf dem Karlshafener Hafen quasi zum Stadtbild. Besonders das Brutgeschäft und die ersten Wochen und Monate der Küken werden von den Menschen aus dem Ort und der Umgebung genau beobachtet. Das zeigt sich daran, dass die Tiere fast immer Zuschauer an den Hafenmauern haben und fotografiert werden.

Die Frage, wie sich der Betrieb in und um den Hafen auf die Schwäne auswirkt, hatte zuletzt der Helmarshäuser Detlef Schiweck in seinem Leserbrief zum Hafenfest aufgeworfen.

Laute Musik, viele Menschen und viel Verkehr mit Sport- und Modellbooten während des Festes - all das habe die Tiere bei der Brut gestresst und gefährdet, so die Beobachtung Schiwecks. Den Bruterfolg hat das Fest aber nicht gefährdet - auch in der Vergangenheit gab es immer wieder Großveranstaltungen rund um den Hafen, oft sogar mit nächtlichem Feuerwerk, die die Schwäne nicht vertrieben haben.

„Von so etwas lassen sich Schwäne eher nicht beeindrucken“, meint Hans-Jürgen Schwabe, Vorsitzender des Nabu Hofgeismar. Man solle aber zeigen, dass man die Interessen der Tiere beachte, etwa durch Abstandsmarkierungen vor der Schwaneninsel mit dem Nest.

Die Bootsführer und die Schleusenwarte haben die Schwäne besonders im Auge, damit nichts passiert, erklärte Andrea Emmel von der Touristinfo. So war bereits vergangene Woche zu beobachten, dass die Vögel mit einem Boot zusammen in die Schleuse geschwommen waren.

Bekanntermaßen nutzen die Schwäne die Schleusungen gerne, um den kraftintensiven Start zum Kurzflug auf die Weser zu vermeiden. Aber auch andere Gefahren gibt es im Hafenbecken: Als hier vor dem Schleusenbau noch Karpfen eingesetzt wurden, kam ein Schwanenküken durch eine illegal ausgelegte Angelschnur zu Tode, außerdem gab es Todesfälle durch mutmaßliche Rattenangriffe.

Diese werden etwa durch Essensreste angelockt. Daher und auch aus Gründen der Wasserbiologie werden derzeit wieder Hinweise auf ein Fütterungsverbot vorbereitet, wie Bürgermeister Marcus Dittrich bestätigte. Ein solches hält auch Hans-Jürgen Schwabe für sinnvoll. Ob die Schwäne im Hafen, der kaum Wasserpflanzen hat, genug Nahrung finden, ist nicht ganz klar, daher wurde in den vergangenen Jahren seitens der Stadt bereits zugefüttert. (Markus Löschner)