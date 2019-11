Neuer Schornstein für Ofenhalle der Firma Krebs & Riedel

Auf dem Firmengelände des Bad Karlshafener Traditionsunternehmens Krebs & Riedel wird es immer enger.

Begrenzt durch die Diemel, die B83 und den Diemelsteilhang war der Bau einer neuen Halle für Planer und Ausführende Maßarbeit. Seit 1895 wird an diesem Standort produziert, heute zählt Krebs & Riedel mit mittlerweile 250 Mitarbeitern zu den führenden Herstellern von Schleifwerkzeugen, die bei Autobauern- und Zulieferern oder im Maschinenbau benötigt werden.

„Das Brennen der Schleifscheiben war immer mehr zum Nadelöhr der Produktion geworden“, erklärte Geschäftsführer Jost Riedel am Donnerstag. Unzählige LKW-Transporte zu weiter entfernten Öfen seien immer wieder nötig geworden, da die Brennkapazität der Öfen in Karlshafen nicht mehr ausreichte. Die neue Halle, 47 Meter lang, gut zehn Meter breit und acht Meter hoch soll ab Ende des Jahres nach einem halben Jahr Bauzeit Abhilfe schaffen – ausgestattet mit Herdwagenöfen, die mit Temperaturen von bis zu 1300 Grad arbeiten können. Insgesamt 1,3 Millionen Euro investiert das Unternehmen damit.

Besondere Maßarbeit war am Donnerstagvormittag gefragt, als der 25 Meter lange Schornstein aus Stahl für die neue Halle per Sondertransport aus Dänemark geliefert wurde. Bereits die Einfahrt zum Werksgelände mit einem kurzen steilen Gefälle und der engen Kurve um die Halle verlangten volle Konzentration. Zwei Autokräne hoben das 12,2 Tonnen schwere Rohr an, sodass frei hängend noch eine Plattform für Messinstrumente angeschraubt werden konnte. Dann wurde der Schornstein von den Kränen in der Luft in eine senkrechte Position gebracht und zentimetergenau auf seinem Fundament neben der neuen Halle abgesetzt.

Spezialist für Schleifwerkzeuge

Das Familienunternehmen Krebs & Riedel fertigt nach eigenen Angaben seit 1895 in Bad Karlshafen und gehört mit seinen etwa 250 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 33 Millionen Euro zu den führenden deutschen Herstellern von modernen Schleifwerkzeugen. Der Exportanteil von etwa 45 Prozent zeigt die internationale Ausrichtung des Unternehmens, heißt es auf der Internetseite des nordhessischen Unternehmens.