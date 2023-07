Paddeln für den guten Zweck auf Fulda, Weser und Diemel

Von: Raphael Digiacomo

Teilen

Die Landtagsabgeordneten Oliver Ulloth (vorn) und Florian Schneider bei einer Trainingsfahrt auf der Fulda. © privat

Mit dem Kajak zu paddeln, ist auch in der Region beliebt. Zwei Landtagsabgeordnete wollen ihre Paddeltour mit einer Spendensammlung für einen guten Zweck verbinden.

Kreis Kassel – Gerade für Sportler, die Fulda, Weser oder Buga-See mal aus einer anderen Perspektive erkunden wollen. Nun gehen zwei Landtagsabgeordnete des Landkreises Kassel noch einen Schritt weiter: Oliver Ulloth und Florian Schneider (beide SPD) wollen in 24 Stunden 95 Kilometer von Baunatal-Guntershausen bis Bad Karlshafen-Helmarshausen paddelnd zurücklegen – in einem aufblasbaren Kajak.

Wetterlös für Rettungsorganisationen

Mit der Aktion ist eine Wette verbunden, deren Erlöse an Rettungsorganisationen im Kreis Kassel gespendet werden: „Wir wetten, dass wir die Strecke am 3. August innerhalb von 24 Stunden zu zweit bewältigen“, sagt Ulloth. „Für jeden Kilometer sind Wetteinsätze ab zehn Cent willkommen“, ergänzt Schneider. „Die Wettgegner zahlen nur für die tatsächlich von uns zurückgelegten Kilometer ihren Wetteinsatz. Für jeden Kilometer, den wir nicht schaffen, übernehmen wir den Einsatz und zahlen den Differenzbetrag selbst.“

Mit der Paddel-Tour wollen die beiden Sozialdemokraten auf die Jugendarbeit der diversen Rettungsorganisationen im Landkreis Kassel aufmerksam machen und um finanzielle Unterstützung bitten. „Die Rettungsorganisationen leisten eine wichtige und zum Großteil ehrenamtliche Arbeit für unsere Gesellschaft“, sagt Ulloth. Ehrenamtliches Engagement sei grundsätzlich wichtig. Doch bei den Rettungsdiensten handele es sich noch mal um eine besondere Tätigkeit: „Bei Regen oder Sonnenschein, während der Grillparty oder dem Familientreffen: In der Not lassen die Kameradinnen und Kameraden von Feuerwehr und Katastrophenschutz alles stehen und liegen und sind für uns da.“

Die Aktion der beiden Sozialdemokraten zieht. Am ersten Tag nach Bekanntgabe ihrer Wette seien schon Spendenzusagen von mehr als 1000 Euro eingegangen.

Ulloth hatte bereits 2021 Spenden für die Jugendfeuerwehrverbände im Landkreis Kassel gesammelt, indem er in 24 Stunden von Hofgeismar bis zum Landtag nach Wiesbaden geradelt war. Damals kamen 5500 Euro Spenden zusammen. „Diesmal geht es aufs Wasser“, freut sich der Abgeordnete, der in seiner knappen Freizeit leidenschaftlicher Kitesurfer ist.

Die Strecke, die sich die beiden vorgenommen haben, verläuft für 45 Kilometer auf der Fulda, gefolgt von 45 auf der Weser. Bis nach Helmarshausen stehen noch fünf Kilometer auf der Diemel an – dort paddeln sie gegen die Strömung.

Bitte um Unterstützung und Mitwetten

Schneider und Ulloth laden Privatpersonen, Betriebe und auch Organisationen ein, gegen sie zu wetten und mit ihrer Spende die Rettungsorganisationen zu unterstützen. Die Spenden erfolgen direkt an die Organisationen und werden unter Kreisjugendfeuerwehren, Jugendarbeit der Hilfsorganisationen, DLRG und der THW-Jugend aufgeteilt. Spendenquittungen können auf Wunsch ausgestellt werden. Name und Einsatz der Wettgegner werden im Rahmen der Spendentour auf Wunsch veröffentlicht. Damit kein Schummeln möglich ist, können alle Beteiligten die Position des Kajaks am 3. August auf der Internetseite und den Social-Media-Kanälen der Abgeordneten live mitverfolgen. (Raphael Digiacomo)

Informationen und Anmeldung unter florian-schneider.org/24-stunden-wette oder per E-Mail an o.ulloth2@ltg.hessen.de.