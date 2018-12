Schandfleck „Linde“ soll aus Bad Karlshafen verschwinden

+ © Gerd Henke/Archiv Wird ab Montag abgerissen: der alte "Gasthof zur Linde" in Bad Karlshafen. © Gerd Henke/Archiv

Der „Gasthof zur Linde“ in Bad Karlshafen wird abgerissen. Am Montag rollen die Bagger an, um das verfallende Gebäude an der Bundesstraße 83 zu entfernen.