Riesenbaustelle in Bad Karlshafen: Schleusentore im Hafen sind montiert

Spätestens am 31. Dezember muss eine der größten Baustellen Nordhessen abgeschlossen und die Öffnung des Hafens in Bad Karlshafen zur Weser vollendet sein. Die Arbeiten sind auf einem guten Weg.

Am Dienstag wurde mit dem Einbau der Schleusentore ein Meilenstein auf dem Weg zu diesem Ziel erreicht. „Es ist schon ein besonderer Moment für die Baustelle und für uns als Stadt“, sagte Bürgermeister Marcus Dittrich als gegen 10.45 Uhr der erste Flügel des oberen Tores von einem Spezialkran aus Kassel in das Schleusenbecken gehievt wurde.

Eine halbe Stunde später hatten die Monteure den Flügel an den eingebauten Anschlagschienen befestigt und der Kran konnte den zweiten Flügel in das Schleusenbecken heben. Zufrieden war auch Bauleiter Ingolf Bittermann. Er sieht die Baustelle voll im Zeitplan und hat keine Bedenken, dass der geflutete Hafen Ende des Jahres nicht seiner Bestimmung übergeben wird.

Allerdings ist bis dahin noch einiges zu tun, so der Bauleiter. So soll schon am heutigen Mittwoch die sogenannte Bohrpfahlwand, die bislang das Schleusenbecken vom Schleusenkanal trennte, vollständig herausgenommen werden. Eine spezielle Seilsäge hatte gestern damit begonnen, die Wand sauber herauszusägen. Aus Gründen der Statik war die Wand unter der Kanalbrücke eingebaut worden. Wenn sie heute komplett abgeräumt sein wird, ist der Blick vom Hafen aus zur Weser wieder frei. Genauso wie es vor 300 Jahren einmal war.

Über das Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus wird die Hafenöffnung zu 90 Prozent mit 5,5 Millionen Euro vom Bund gefördert. „Daher hoffen wir, dass spätestens zur Flutung des Hafens ein Vertreter des Heimatministeriums kommt“, sagt Bürgermeister Dittrich. Das soll am 7. und 8. November erfolgen. „Und dann wollen wir zu einer kleinen Feier einladen“, so Dittrich.