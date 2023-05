Teamarbeit über Landesgrenze klappt

Von: Thomas Thiele

Bei der Feier zur Freigabe der B 83 stellten sich auf der Brücke am Hasselhof zum Erinnerungsfoto (von links): Peter Nissen (Amt für Regionalentwicklung Kreis Kassel), Matthias Goeken (Landtag NRW, CDU), Oliver Ulloth (Landtag Hessen, SPD), Vizebürgermeister Roger van Heynsbergen (Beverungen), Dr. Petra Beckefeld (Technische Direktorin Landesbetrieb Straßenbau NRW), Dr. Rupert Pfeiffer (Leiter der Abteilung Betrieb und Verkehr bei Hessen Mobil), Bürgermeister Martin Lange (Trendelburg) und Bürgermeister Marcus Dittrich (Bad Karlshafen). © Thomas Thiele

Fast ein halbes Jahr nach der provisorischen Freigabe im Winter wurde jetzt die Fertigstellung der B 83 Ortsumgehung Bad Karlshafen-Herstelle gefeiert.

Bad Karlshafen/Beverungen. Der Verkehr rollt schon seit über fünf Monaten, deshalb gab es am Freitagmittag kein Band zum Durchschneiden an der neuen B 83 Ortsumgehung Bad Karlshafen-Herstelle. Doch dafür gab es reichlich Gelegenheit, die gute Zusammenarbeit der Straßenbau-Landesbetriebe und übrigen Behörden in Hessen und Nordrhein-Westfalen über die Landesgrenze hinweg zu loben. Es kam aber auch zur Sprache, wo es noch Sorgen gibt.

„Gute Zusammenarbeit“

Die Redner betonten vor über 50 zum Imbiss geladenen Gästen übereinstimmend die gute Zusammenarbeit und Unterstützung der Parlamente auch in den Kommunen und Landkreisen. Die Zusammenarbeit der Teams der Straßenbauverwaltungen von Hessen Mobil und Straßen NRW bezeichnete Dr. Petra Beckefeld, Technische Direktorin des Landesbetrieb Straßenbau NRW, als Riesenleistung in einer Zeit, wo Teamarbeit nicht überall selbstverständlich sei. In ihr Lob schloss sie auch die „Jungs und Mädels vom Bau“ ein, denn ohne die würde gar nichts gehen.

Feier zur Fertigstellung der B 83 Ortsumgehung Bad Karlshafen-Herstelle: Am Rednerpult auf einer neuen Wirtschaftswegebrücke Dr. Rupert Pfeiffer, Leiter der Abteilung Betrieb und Verkehr bei Hessen Mobil. © Thomas Thiele

Zuvor hatte Dr. Rupert Pfeiffer, Leiter der Abteilung Betrieb und Verkehr bei Hessen Mobil, einen Überblick über die technischen Daten der sieben neuen Brückenbauwerke und der rund 4,5 Kilometer neuer Straße gegeben, die den Weg zwischen Deisel und Herstelle um 7,4 Kilometer verkürzt und die Fahrzeit mehr als halbiert. Ein besonderes Lob hätten Projektleiter Stefan Nolte und sein Team von Hessen Mobil verdient, die das gesamte Projekt über die Landesgrenze hinweg umsetzten. Das Baurecht lag 2016 vor, nachdem es erste Planungen für die Straße, wie ein Gast einwarf, schon 1939 gegeben habe, sie aber mehrfach unterbrochen wurden.

Längste der sieben Brücken: Die 181 Meter lange und 19 Meter hohe Ilksbachtalbrücke an der Landesgrenze bei Herstelle. © Thomas Thiele

Der Verkehr rollt zwar schon, das 35 Millionen-Euro-Projekt ist aber noch lange nicht beendet: Es werden bis 2024 hinein noch die alte Kreisstraße nach Herstelle als Feldweg und die Straße nach und durch Helmarshausen erneuert, ein Stück zurückgebaut, Pflanzungen und Naturschutzprojekte umgesetzt.

Verlauf noch nicht optimal

Bürgermeister Martin Lange (Trendelburg) sprach über die Bedeutung von Straßen und erinnerte daran, dass die Stadt Trendelburg entstand, weil sich an der Diemelfurt wichtige alte Handelswege trafen. Bürgermeister Marcus Dittrich (Bad Karlshafen) betonte die pragmatische Zusammenarbeit im Dreiländereck, die sehr gut funktioniert habe. Vizebürgermeister Roger van Heynsbergen (Beverungen) gab zu bedenken, dass Lauenförde jetzt den Verkehr aus zwei Richtungen bekomme, weil die neue Bundesstraße nun direkt auf die Weserbrücke mit der Landesstraße führe statt auf die weitere B 83. Man müsse gemeinsam dafür sorgen, dass dieses Problem gelöst werde. (Thomas Thiele)