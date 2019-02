Landwirte kämpfen um Erhalt der Zuckerfabrik in Warburg

Protest: 500 Landwirte machten in der Winterversammlung des Verbands der Zuckerrübenanbauer Kassel klar, dass sie die Schließungspläne von Südzucker für das Werk Warburg ablehnen.

Mit einer solchen Resonanz hatte Josef Jacobi nicht gerechnet. Der Biobauer aus Körbecke und Mitglied der Bürgerinitiative Bördeland hatte zum Protest mit Treckern aufgerufen. 200 Landwirte waren mit ihren großen Schleppern am Dienstagabend gekommen – und legten kurzfristig den Verkehr rund um den Warburger Stadtteil Hohenwepel lahm. Auch 130 Landwirte aus dem Kreis Kassel liefern ihre Rüben in die Warburger Fabrik. In der Hohenwepeler Gemeindehalle informierte Südzucker-Vorstandsmitglied Dr. Thomas Kirchberg über die Schließungspläne.

Kirchberg zeigte sich zwar beeindruckt von dem Auftritt der Landwirte, von den Plänen rückte er aber nicht ab. Südzucker produziere zu viel Zucker, der wegen des Preisverfalls am Weltmarkt nicht kostendeckend verkauft werden könne. Deshalb schlage der Vorstand dem Aufsichtsrat vor, die Werke in Warburg und in Brottewitz zu schließen, um die Zuckermenge zu senken.

Sorge um Wabern

Die Bauern könnten ihre Rüben künftig in das Südzucker-Werk nach Wabern (Schwalm-Eder-Kreis) liefern, sagte Kirchberg. Das beruhigte die Anbauer aber nicht: Der längere Transportweg mache den Anbau zu teuer und weniger rentabel, befürchteten viele Zuhörer.

In der Versammlung kam die Sorge auf, dass nach der Schließung des Warburger Werks auch Wabern bedroht sein könnte. Dazu machte Kirchberg keine konkrete Aussage: Niemand wisse, wie sich der Zuckermarkt in Zukunft entwickele.

Wenn Warburg geschlossen werde, „wird die Luft für die Landwirte dünner“, sagte Jörg Kramm vom Regionalbauernverband Kurhessen.

Warburg kleinstes Werk im Konzern

Für die Zuckerrübenbauer war die Südzucker-Ankündigung vor einer Woche ein Paukenschlag. Der Vorstand des Konzerns mit Sitz in Mannheim schlägt dem Aufsichtsrat vor, die beiden Werke in Warburg und im brandenburgischen Brottewitz zu schließen. Außerdem sollen die Kosten gesenkt werden. Mit ihren Protestaktionen hoffen die Landwirte, aber auch die Menschen in der Region, die Schließung abwenden zu können. Warburg ist das kleinste Südzucker-Werk. Dort sind etwa 60 Menschen beschäftigt, in der Kampagne bis zu 90.