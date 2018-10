Beste Feierlaune bei drei Oktoberfesten am Wochenende

Carlsdorf, Immenhausen und Bad Karlshafen feierten

+ © Tanja Temme Bei bester Feierlaune waren auch Daniel Benkendorf, Annika Steube, Maike Stahl, Kim Aschenbrenner, Jacky Tolle und Pascal Orf (von links). © Tanja Temme

Hofgeismar/Immenhausen/Bad Karlshafen. Bayrische Lebensart kommt auch in unserer Region an: An gleich drei Orten fanden am Wochenende Oktoberfeste statt, wobei die TSV aus Immenhausen die meisten Gäste lockte.