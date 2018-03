Egerländer in der Hofgeismarer Stadthalle: Musik über die Ländergrenzen

Hofgeismar. Das Kulturforum Hofgeismar hat Blasmusik aus dem Egerland in die Stadthalle geholt. Das kam beim Publikum gut an.

Blasmusik aus dem Egerland im Nordhessischen Hofgeismar? Ob das hier ankommt? Es kam sogar hervorragend an, da Holger Mück und sein Egerländer Blasorchester hier auf begeisterte 300 Fans trafen.

Das Kulturforum Hofgeismar beschritt neue Wege und bot ein Programm für die überwiegend ältere Generation an. Mit Holger Mück und den Egerländer Musikanten kamen Vollblutmusiker nach Nordhessen, die ein gelungenes musikalisches Repertoire mitbrachten.

Mit dem Lied „Wir sind Egerländer Musikanten“ eröffnete Orchesterleiter und Dirigent Holger Mück den Abend und gab damit die musikalische Richtung vor. Auch Walzer und Polkastücke sollten auf dem Programm stehen und im satten Klangkörper des Egerländer Blasorchesters vorgetragen werden. Neben bekannten Klassikern des Genres wurden auch neuere Stücke sowie eigene Kompositionen von Holger Mück dargeboten. Dieser gab nicht nur schwungvoll, voller Elan und manchmal auch mitsingend den Einsatz für die Musiker, er griff auch immer wieder zum Mikrofon und sang gefühlvolle Duette mit seiner Partnerin Sandra Schindler.

Darüber hinaus ließ er es sich nicht nehmen, zumindest einmal sein Können als Solist an der Trompete zu beweisen. Das Lied „Bavaria“ musste er sogar um eine Zugabe verlängern, so begeistert war sein Publikum.

Sandra Schindler führte charmant durch den Abend, sagte die Lieder und ihre Historie an, stellte die Musiker in Reimform vor und gab die eine oder andere amüsante Geschichte zum Besten. Als „Blasmusikdazwischenquatscherin“ informierte sie das Publikum auch darüber, dass die Egerländer Musikanten gar nicht mehr alle aus dem Egerland kommen. Aus Hessen, Oberfranken, Thüringen und der Oberpfalz kämen sie zum Beispiel. Sogar jemand aus USA sei dabei, was zunächst zu beifälligem Raunen im Publikum führte, bevor die Erklärung, dass es sich dabei um das Untere Sachen-Anhalt handele dann doch Gelächter hervorrief.

Von Anfang an klatschte das Publikum bei den bekannten Melodien mit, fiel mehr oder weniger leise singend in den Text ein und war schließlich beim Medley mit einem über zehn Minuten dauernden musikalischen Streifzug durch Böhmen und das Egerland nicht mehr zu halten.

Laute „Zugabe“-Rufe und stehende Ovationen führten zu der gewünschten Verlängerung und selbstverständlich ließ es sich Holger Mück auch nicht nehmen, nach dem Konzert mit den Fans zu plaudern, Autogramme zu geben und für ein Erinnerungsfoto zu posieren.