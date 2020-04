Bring- und Abholdienste im Kreisteil Hofgeismar

Wegen der Coronakrise mussten Geschäfte, Restaurants und Dienstleister schließen oder ihre Arbeit einstellen. Viele von ihnen bieten Abholmöglichkeiten oder Lieferdienste an.

Folgende Firmen im Kreisteil Hofgeismar haben sich auf unseren Aufruf hin gemeldet (keine Gewähr für Vollständigkeit):

Apotheken

Die meisten Apotheken im Kreisteil haben grundsätzlich einen Lieferservice für Medikamente, einige von ihnen betreiben sogar eigene Online-Shops.

Restaurant

Trattoria-Pizzeria Bravissimo, Bahnhofstraße 15, Hofgeismar, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 12 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 22.30 Uhr, Samstag von 17.30 bis 22.30 Uhr, Montag Ruhetag, Kontakt: Tel. 0 56 71/608 77 19, Internet: Pizzeria-Bravissimo.de

Gasthaus Brandner, Am Rathaus 5, Trendelburg, Küchenzeiten: Montag, Dienstag und Freitag von 17 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 13.30 Uhr und 17 bis 21 Uhr, Abholservice oder Lieferung nach Verfügbarkeit innerhalb zehn Kilometer oder ab 40 Euro Bestellwert kostenfrei, Kontakt: Tel. 0 56 75/97 78 oder info@gasthaus-brandner.de, Speisekarte auf Facebook oder Homepage: gasthaus-brandner.de

Genussmanufaktur Gari-Baldi, Mittelstraße 3, Immenhausen, Abholung nach Rücksprache, Kontakt: Tel. 05673- 4442 oder E-Mail: info@gari-baldi.de, Speisekarte: garibaldis-hausschmaus.de

Landgasthaus „Hubertus“, Zwerger Weg 13, Niedermeiser, Abholung und Lieferung: Mittwoch, Freitag bis Sonntag 17.30 bis 20 Uhr, Sonntag auch 11.30 bis 13 Uhr, Kontakt: Tel. 0 56 76/3 22. (Lieferung ab 40 Euro Bestellwert).

Restaurant Schützenhaus, Bernhardt-Vocke-Straße 8, Immenhausen, Öffnungszeiten:12 bis 21 Uhr, außer Montag, Kontakt: schuetzenhaus-immenhausen.de oder Tel. 0 56 73/75 00.

Griechisches Restaurant Delphi, Brückenstraße 2, Wesertal-Gieselwerder, Abholzeiten: Dienstag bis Sonntag 17 bis 21 Uhr, Freitag bis Sonntag 11.30 bis 14 Uhr, Lieferzeiten: Dienstag bis Sonntag 17 bis 21 Uhr, Sonntag auch 11.30 bis 14 Uhr, Kontakt: Tel. 0 55 72/22 17.

Ess-Bar & Catering Seider, Erlenweg 2, Hofgeismar, Öffnungszeiten: täglich 11.30 bis 19 Uhr, Kontakt: Tel. 0 56 71/ 408 54.

Feinwerk, Restaurant und Catering, Bahnhofstraße 41, Hofgeismar, Lieferservice: täglich 11.30 bis 19 Uhr, Kontakt: Tel. 0 56 71/8 89 04 48, info@feinwerk-restaurant.d, Internet: feinwerk-restaurant.de

Landgasthaus Textor, Friedrichsfelder Straße 1, Trendelburg, Abholservice: Donnerstag und Sonntag von 12 bis 14 und 17 bis 19.30 Uhr, zusätzlich Karfreitag und Osterfeiertage. Kontakt: Tel. 0 56 75/3 02, Karte auf Facebook oder Homepage landgasthaus-textor.de.

Mühlenbäckerei Ernst, Kabemühle 1, Hofgeismar, Kontakt: baeckerei.ernst@t-online.de, Tel. 0 56 71/55 11.

Restaurant Deutsches Haus Holzhausen, Liefer- und Abholzeiten: täglich 11.30 bis 14 und 17.30 bis 20 Uhr, Kontakt: Facebook: Deutsches Haus Holzhausen. Tel. 0163/4 60 46 90. Nur Barzahlung. Ab zehn Kilometer fällt Liefergebühr an.

Timbered House, Elisabethstraße 4, Hofgeismar, Lieferzeiten: Dienstag bis Sonntag, 17 bis 22 Uhr, Kontakt: 0 56 71/6 09 79 10.

Kemer Döner, Oberer Graben 5, Hofgeismar, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 22 Uhr, Kontakt: 0 56 71/50 01 79.

Restaurant Kaiser Wilhelm, Mündener Straße 26, Bad Karlshafen, Zeiten: täglich 12 bis 20 Uhr, Kontakt: Tel. 0 56 72/514.

Gasthaus Waldhorn, Mühlenplatz 3 in Wesertal. Tel.: 0 55 72/70 06. Abholung von Speisen und Getränke (inklusive gezapftem Bier) Donnerstag bis Samstag von 14 bis 21 und Sonntag von 12 bis 21 Uhr. Auf der Facebook-Seite ist eine Speisekarte zu finden.

Hotel Kronenhof, Bremer Straße 11, Oedelsheim, Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 18, freitags von 17.30 bis 19.30, sonntags 17.30 bis 19.30, Karfreitag 11.30 bis 14 Uhr. Speisekarte auf Facebook oder kronenhof-wesertal.de Bestellungen unter: 0 55 74/95 830 oder info@kronenhof-wesertal.de

Café/Restaurant Scholle, In der Klappe 13, Wesertal-Gieselwerder, Öffnungszeiten (nur Abholung): Karfreitag, 10. April, 1. Osterfeiertag, 12. April, und 2. Osterfeiertag, 13. April, jeweils von 12 bis 14 und 17.30 bis 20 Uhr. Um eine Vorbestellung wird gebeten. Bestellung und Speiseauswahl sind möglich unter 05572/531

Restaurant-Hotel Zum Alten Forsthaus, Kasseler Straße 20 in Holzhausen. Bestell-Abholservice: freitags und samstags von 17 bis 20 Uhr und sonntags 16 bis 20 Uhr, Ostern extra Öffnungszeiten auch Mittag 11.30 bis 14 Uhr. Homepage: zumaltenforsthaus.de

Flughafenrestaurant „Windrose“, Alter Flugplatz, Calden, Abhol- und Lieferzeiten Montag bis Freitag 11.30 bis 13 Uhr (außer sonn- und feiertags), Lieferung nur im Raum Calden, Bestellung ab 10 Uhr unter Tel.: 0 56 74/92 33 37, nur Barzahlung möglich, Speisekarte unter konzertscheune.de

Restaurant „Zum Alten Brauhaus“, Marktstraße 12 in Hofgeismar bietet von Gründonnerstag 11.30 bis 13.30 Uhr, Karfreitag, Samstag und Ostersonntag von 11.30 bis 13.30 und 16.30 bis 20 Uhr und Ostermontag von 11.30 bis 13 Uhr Essen zum Abholen an. Die Speisenkarte ist unter zumaltenbrauhaus.de/restaurant/aktuelles oder am Eingang der Marktstraße zu finden. Bestellungen unter Tel.: 0 56 71/30 81

Lebensmittel

Bäckerei Amthor, Hofgeismar, Bestellung Montag bis Freitag bis 11 Uhr, Lieferung am gleichen Tag bis 15 Uhr, Kontakt: Tel. 05671/8869050 oder im Internet baeckerei-amthor.de/bestellen/

Rewe Sven Schäfer, Bahnhofstraße 30, Hofgeismar, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 6 bis 21.30 Uhr, Onlinebestellungen: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag über rewe.de Standort „Hofgeismar“, Tel. Bestellung: Mittwoch und Donnerstag unter 0 56 71/507 30.

Getränkefachgroßhandel Frank Baumann, Im Schilf 3, Trendelburg, Lieferung im Umkreis von 15 Kilometern nach Absprache, Zeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 18.30 Uhr, Samstag von 8 bis 16 Uhr, Kontakt: Tel. 0 56 75/53 00 oder per Mail an getraenke-baumann@freenet.de

Getränkemarkt Kramm, Inhaber. Reinhard Seuthe, Udenhäuser Straße 26, Grebenstein. Lieferung für Grebenstein, Calden und Hofgeismar nach Absprache, Kontakt: Tel. 0 56 74/10 89 oder 0173/270 52 03 (auch WhatsApp).

Jana & Timo, Bio-Gemüsestand und Bio-Käsetheke, Wildemannsgasse 1, Markthalle Kassel, Donnerstag und Freitag von 7 bis 18 Uhr, Samstag von 7 bis 14 Uhr. Lieferung für acht Euro in den Landkreis Kassel oder Abholung auf dem Hof in Grebenstein, Niederhaldessen 4, Kontakt: Nachricht an Tel. 01 71/365 35 17 oder E-Mail an jana.u.timo@gmail.com

Spontan Gaumenfreuden, Mühlenstraße 17 in Hofgeismar, Tel.: 0 56 71/57 56, info@spontan-gaumenfreuden.de ; Onlinshop: spontan-gaumenfreuden.de ; Facebook: Spontan-Gaumenfreuden. Montag bis Freitag 9 bis 15.30, Samstag 9 bis 13 Uhr, Lieferung nach Absprache.

Stadtbäckerei Schäfer, Mittelstraße 18 in Zierenberg, Tel.: 0 56 06/84 08. Verkaufswagen mit Lieferung vor die Haustür. Bestellungen am Vortag aufgeben. Gefahren wird: Dienstag und Freitag nach Niedermeiser, Obermeiser und Westuffeln. Samstag nach Ehrsten. Öffnungszeiten im Geschäft bleiben bei täglich 5.30 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, samstags von 5.30 bis 13 Uhr.

Getränke Schützeberg, Hermann-Gebauer-Straße 9 in Immenhausen. Lieferung für Immenhausen mit Stadtteilen, Espenau, Rest nach Absprache, Telefon-Hotline: 0 56 73/41 14, von 8 bis 16 Uhr, Montag bis Freitag. Abholung: Montag, Mittwoch, Freitag von 9 bis 13 und 15 bis 18 Uhr. Samstag: 9 bis 13.30 Uhr.

Einzelhandel

Herrenbekleidung Eberhardt & Terbille, Bahnhofstraße 8, Hofgeismar, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9.30 bis 14 Uhr, Kontakt: Tel. 0 56 71/26 04 oder facebook oder E-Mail dina.gerland@icloud.com.

Möbel Engelhardt, Am Hohlen Weg 1, Hofgeismar, erreichbar im Möbelhaus: Montag bis Freitag, 8 bis 13 und 14.30 bis 17 Uhr. Kontakt: Tel 0 56 71/26 39, Facebook: Möbel Engelhardt, Internet: moebel-engelhardt.com, Fax 0 56 71/26 39, Email: info@moebel-engelhardt.com.

Blumenfachgeschäft Mohr, Markt 7, Hofgeismar, Geschäftszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 13.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 13.30 Uhr. Lieferung oder Abholung außerhalb dieser Zeiten nach Absprache möglich.

Technikmarkt und Kundendienst Elektro Reiff, Hofgeismar, Töpfermarkt 5, Telefonzeiten: Montag bis Samstag 10 bis 19 Uhr, Lieferzeiten: nach Absprache. Kontakt: Tel. 0 56 71/61 61, Homepage: elektro-reiff.de, Email: firma@elektro-reiff.de

Sprecher Schuhe, Alter Steinweg 2, Liebenau, Kontakt: Tel. 0 56 76/85 52, E-Mail: info@sprecher-schuhe.de, Internet: sprecher-schuhe.de und facebook

Firma Im Ohr, Astrid Seeger, Bahnhofstrasse 13 in Liebenau, Tel.: 01 51/59 09 36 86, Email:info@imohrakustik.deHausbesuchservice rund ums Hörgerät.

Fa.: TV- Sat- Schmöle, Mühlenstraße 9, Hofgeismar, Reparatur von Satelliten-Anlagen, Fernsehgeräten und Telekommunikationsanlagen. Neuverkauf mit Lieferservice. Telefon. 05671 920160, E Mail: Juergen.Schmoele@online.de, Internet: tv-sat-schmoele.de

Buchhandlung Bücherstapel Hofgeismar, Mühlenstraße 10. Bestellung immer möglich per Mail an: info@buecherstapel-hofgeismar.de oder telefonisch dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr unter 0 56 71/766 82 20. Lieferzeiten: dienstags und donnerstags

Info: Unternehmen, die noch in diese Liste aufgenommen werden möchten, schreiben bitte an hofgeismar@hna.de Wir benötigen Unternehmensname, Adresse, Öffnungs- bzw. Lieferzeiten sowie eine Kontaktmöglichkeit.