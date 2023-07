Brücken werden erneuert: B 80 im Wesertal wird gesperrt

Die B 80 im Wesertal muss wegen Arbeiten an Brücken gesperrt werden. (Symbolfoto) © Dumnitz

Hessen Mobil erneuert die Brücken an der B80 zwischen Weiße Hütte und Reinhardshagen. Daher muss die Bundesstraße einen Tag lang gesperrt werden.

Wesertal – Hessen Mobil erneuert die Brücken des Geh- und Radweges an der B 80 im Wesertal zwischen Weiße Hütte und Reinhardshagen. Drei Schwertransporte liefern am Donnerstag dafür neue Aufbauten für die bestehenden Radbrücken an, die per Kran eingesetzt werden. Dafür muss die Straße am Donnerstag, 20. Juli, von etwa 8.30 bis voraussichtlich 16 Uhr voll gesperrt werden, teilt Hessen Mobil mit.

Der Verkehr zwischen Gieselwerder und Hann. Münden wird über die Landesstraße auf der gegenüberliegenden Weserseite umgeleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert. Der Radverkehr ist von der Vollsperrung nicht betroffen.

Hessen Mobil bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die mehrstündige Vollsperrung sowie die damit verbundenen Einschränkungen. (bar)

Infos gibt es auch online bei Hessen Mobil.