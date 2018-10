Fusion von Oberweser und Wahlsburg: Briefwähler mit deutlicher Meinung

Bürgerentscheid zur Fusion

Oberweser/Wahlsburg. Der Landkreis Kassel könnte schon bald eine Gemeinde weniger haben. Die Bürger in Oberweser und Wahlsburg müssen sich am Sonntag parallel zur Landtagswahl entscheiden, ob ihre Gemeinden 2020 zu einer neuen Gemeinde an der Weser fusionieren sollen.