Das passiert 2018 in Calden: Der Speckgürtel lockt an

In der ersten Januarwoche ruhte die Baustelle: Die Ortsumgehung Calden soll im Jahr 2020 fertig werden. Schon jetzt will sich die Gemeinde Calden aber mit den Folgen und der Entwicklung des Kernorts befassen. Foto: Deppe

Calden. Was steht 2018 in Calden an? Welche Entscheidungen müssen getroffen werden, welche Pläne werden umgesetzt? Wir haben mit Bürgermeister Maik Mackewitz gesprochen und geben einen Überblick.

1. Sanierung der Ortsteile

Die Infrastruktur quer durch alle Teile Caldens ist ein zentrales Projekt, „nicht nur für das kommende Jahr“, sagt Mackewitz. Kanalsanierungen, Straßen, Bordsteine: An verschiedenen Orten soll 2018 gebaut und saniert werden. Beispiele sind die Bäumesiedlung in Meimbressen, wo alle Straßen von Grund auf erneuert werden sollen, oder die Wasserleitungen im Grüner Weg, die ausgetauscht werden. Gemeinsam mit Mitteln aus 2017 steht eine halbe Million Euro zur Kanalsanierung bereit.

2. Feuerwehrhaus fertigstellen

Das Feuerwehrhaus ist inzwischen ein leidiges Thema, das 2018 möglichst beendet werden soll. Die Gemeinde befindet sich im Rechtsstreit mit einer der beteiligten Firmen, nachdem Planungsfehler für die Außenanlage vor über einem Jahr für einen Baustopp gesorgt hatten. 350.000 Euro sind im Haushalt mit Sperrvermerk vorgesehen. Je nach Ausgang des Rechtsstreits könnte die Gemeinde einen großen Teil des Geldes jedoch erstattet bekommen.

+ Leidiges Thema: Wegen Planungsfehlern beim Bau des Feuerwehrhauses befindet sich Calden in einem Rechtsstreit. Foto: Janz

3. Gewerbepark alter Flughafen

Seit auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle 2015 am alten Flugplatz ein Containerdorf entstand, herrscht Stillstand bei der geplanten Erschließung als Gewerbegebiet. Auch die lange ausstehende Evaluierung des Kassel Airports hatte die Entwicklung ausgebremst. „Da hängt für uns viel dran“, sagt Mackewitz, „hier kann Calden sich stark weiterentwickeln.“ 60 Hektar ist die Fläche groß, „so viel zusammenhängenden Platz findet man doch kaum woanders“, sagt der Bürgermeister.

4. Ortsumgehung:

Die lang herbeigesehnte Entlastung der Ortsdurchfahrt wird zwar erst im Jahr 2020 fertig, muss aber mit ihren Auswirkungen schon jetzt eine Rolle in der Planung spielen. „Wir müssen uns Gedanken machen und Ideen entwickeln, wir den Ortskern aufwerten können“, so Mackewitz. Ob dabei die Straße an sich und die angrenzenden Häuser in den Fokus rücken oder vielleicht sogar neue Grünflächen entstehen könnten, ist aber noch völlig offen.

5. Bauen und Wohnen:

Die Nachfrage nach Wohnraum in Calden ist groß, besonders der Ortskern und Fürstenwald locken Menschen in Kassels Speckgürtel. Der Ortsteil im Südwesten profitiert von seinem Bahnanschluss, hier wird ein Neubaugebiet entstehen. Generell sei gewünscht, dass gerade die Ortskerne weiter verdichtet werden, sagt Mackewitz. Das berge aber Probleme. Weil sich Grundstücke meist in Privatbesitz befinden, seien die Möglichkeiten der Verwaltung begrenzt.

Nur Ortsteile Fürstenwald und Meimbressen gewachsen

Die Zahl der Einwohner in Calden ist im vergangenen Jahr leicht gesunken. Lediglich die Ortsteile Fürstenwald und Meimbressen sind leicht gewachsen. Die Einwohnerzahlen Ende des Jahres im Vergleich zum 1. Januar 2017: Ehrsten: 665 (-1), Fürstenwald: 968 (+2), Meimbressen: 805 (+9), Obermeiser: 475 (-2), Calden: 3166 (-28), Westuffeln 1442 (-6).

Herr Mackewitz, bitte ergänzen Sie!

1. Für 2018 wünsch ich mir für meine Gemeinde vor allem…

…ein friedliches Miteinander. Mit Blick auf die Weltlage wünsche ich uns allen das Bewusstsein dafür, wie gut es uns in Deutschland geht.

+ Maik Mackewitz

2. Wenn ich fünf Millionen für meine Gemeinde hätte, würde ich…

…mich freuen.

3. Wenn ein Prominenter Werbung für meine Gemeinde machen soll, wäre es…

…Boxlegende Vitali Klitschko, weil er sich hierfür als Bürgermeisterkollege der Stadt Kiew besonders eignet.

4. Meine Kommune ist die schönste im Kreis, weil…

…wir das schönste Schloss und den schönsten Flughafen haben.

5. Wenn ich 2018 in die Schlagzeilen gerate, will ich lesen:

16. Juli 2018: Unsere Weltmeister sind auf dem Flughafen in Calden gelandet. Bildunterschrift: Bürgermeister Mackewitz überreicht Bundestrainer Jogi Löw Präsentkorb mit nordhessischen Wurst-Spezialitäten.