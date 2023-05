25 Jahre Bäckerei Jörg Jakob in Fürstenwald

Jörg Jakob IMG-20230515-WA0002.jpg © Privat

„Es war eine grandiose Party“, Jörg Jakob aus Calden-Fürstenwald ist die Begeisterung über die Jubiläumsparty zum 25-jährigen Bestehen seiner Bäckerei immer noch anzumerken.

Obwohl das Firmenjubiläum eigentlich bereits am 6. Januar war, entschloss sich der Bäckermeister, das Fest auf den 30. April zu verlegen. „Ich wollte unbedingt eine Open-Air-Feier auf der gesperrten Straße vor meinem Laden, zu der das ganze Dorf kommen kann“, erklärt er die Terminwahl und fügt hinzu „Auf diese Weise konnte das Aufstellen des Maibaums und der Tanz in den Mai nach Absprache mit der Vereinsgemeinschaft gleich mit einbezogen werden.“

Auftritte auf der Bühne, Hüpfburg und Kinderschminken, Bratwurst, kalte und warme Getränke und selbstverständlich Kuchen von der Bäckerei Jakob – all das und noch mehr begeisterten die Besucher. Ein eigens zu diesem Tag kreiertes Jubiläumsbrot kam so gut an, dass es auch weiterhin in der Bäckerei Jakob verkauft wird.

„Ich möchte mich bei allen Kunden, Kollegen, Geschäftspartnern, Freunden und natürlich auch bei meinem tollen Team für ihre Treue und Mitarbeit über die vielen Jahre und diese wunderbare Feier samt den zahlreichen Geschenken bedanken“, erklärt Jörg Jakob, der in der ehemaligen Bäckerei Dilcher bereits seine Ausbildung machte und sie 1998 noch während der Meisterschule übernahm. „Aber der größte Dank gilt meiner Familie. Sie musste viele Entbehrungen erdulden und hat mich trotzdem immer unterstützt. Dies ist unser gemeinsames Jubiläum!“ (zgi)