5:0 - Caldens Fußballerinnen festigen Spitze

Calden. Die Fußballerinnen der TSV Jahn Calden haben den SF BG Marburg im Nachholspiel der Hessenliga mit 5:0 (1:0) abgefertigt und sich damit für die einzige Saisonniederlage revanchiert. Die Mannschaft von Trainer Wolfgang Berndt hatte das Hinspiel mit 1:2 verloren.

Die Gastgeberinnen waren von Anfang an überlegen, in der elften Minute schoss Johanna Hildebrandt ihr Team in Führung. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, die Gäste standen hinten sehr dicht. Marburg machte es dem Spitzenreiter schwer, durchzukommen. Auch nach dem Seitenwechsel sah sich der TSV einer dicht gestaffelten Marburger Abwehr gegenüber. Hildebrandt aber fand Lücken und erhöhte auf 3:0 (54., 63.). Danach gingen beim Gast die Köpfer runter und Calden kam zu weiteren Chancen. Emma Becker (74.) und Franziska Tux (85.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. (hjx)

Calden: Zani - Schlieper (70. Becker), Klement, Rudat - Schanze (60. Schäfer), Tux, Künzl, Ludwig, Oezdemir (80. Müller), Rühmer - Hildebrandt.