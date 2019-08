81-Jähriger lässt in Obermeiser die Glocken klingen

Mehrmals in der Woche ist Fritz Hengel in der Kirche von Obermeiser tätig. Der 81-Jährige wohnt mit seiner Frau in der Nachbarschaft der Kirche. Damit bleiben lange Wege erspart.

In Obermeiser läuten nicht nur die ältesten Kirchenglocken der Region, die Bürger des kleinen Orts dürfen sich auch glücklich schätzen, noch einen Glöckner für das Geläut zu haben.

Das Geläut steuert Fritz Hengel nun seit 16 Jahren, kündigt mit dem Wohlklang Gottesdienste, Beerdigungen und Hochzeiten an. „Als junger Bursche habe ich schon in Westuffeln beim Läuten mitgeholfen“, erklärt der 81-Jährige, damals sei das noch eine anstrengende Sache gewesen, musste man doch die Glocken per Strick in Bewegung bringen und das bei Wind und Wetter. Das ist heute anders, denn längst muss er nicht mehr in den Kirchturm kraxeln, ja, er kann nun sogar die drei Glocken per Fernbedienung in Bewegung bringen. „In der Woche wird automatisch um 7,11 und 18 Uhr geläutet - nur wenn etwa eine Beerdigung ansteht, muss ich rüber und die Anlage ausstellen und entsprechend verändern.“

Wann die Glocke läutet, ist vorgeschrieben

Denn es gibt genaue Vorschriften, welche Glocke wie lange zu läuten habe. So werde am Tag einer Beerdigung das Frühläuten mit der kleinen „Totenglocke“ vorgenommen, berichtet Fritz Hengel, wofür sonst die Größte schlage. Überhaupt ist das mit den Beisetzungen so eine Sache: „Dafür positioniere ich mich am Friedhof und passe genau auf, wann die Türe der Kapelle aufgeht, denn erst dann darf ich alle drei Glocken zum Geleit läuten.“

Bis vor zwei Jahren hat er dafür noch die Hilfe seiner Frau benötigt, die sich damals mit Handy nahe der Kapelle aufgehalten hat, um ihren Mann zu informieren, wenn die Trauergesellschaft zum Grab ging. „Durch die Fernbedienung ist das nun einfacher, aber ich muss doch noch oft genug zur Kirche, weil es oft genug Abweichungen gibt.“

Dass das Läuten eine wichtige Sache ist, der man mit dem nötigen Respekt begegnen sollte, zeigte sich schon bei der Amtsaufnahme des Glöckners. „Damals wurde ich von meinen Vorgängern vereidigt, ich musste schwören, der Aufgabe gewissenhaft nachzugehen.“ Das bedeutet auch an Silvester die Stellung zu halten, da muss er nämlich das alte Jahr aus- und das neue einläuten. „Einschlafen darf ich da nicht, dann bleibts ruhig in unserem Kirchturm.“

Ehefrau ist rechte Hand

Dass das nicht passiert, dafür sorgt schon Ehefrau Waltraud, die nicht nur in der Ehe, sondern auch im Kirchenamt so etwas wie seine rechte Hand ist. Sollte Fritz Hengel tatsächlich mal ausfallen, wird sie die Glocken in Bewegung setzen. Neben dem Läuten pflegt der Ehrenamtler zudem noch die Grünanlagen rund um die Kirche und sorgt mit seiner Gattin für ein sauberes Gotteshaus. Regelmäßig saugen sie da die Sitzkissen ab, wischen die Treppe, fegen den Eingang oder stauben den Altar ab. „Wir machen das gerne für unseren Ort - ich wollte ja schon mal aufhören, aber habe mich dann doch zum Weitermachen überreden lassen.“ Besondere Tage in seiner Tätigkeit waren für den gewissenhaften Senior die Konfirmationen und Hochzeiten seiner Enkel, bei denen er sehr gerne das Knöpfchen fürs Geläut gedrückt hat.

Die älteste Glocke Obermeisers

Fast wäre die älteste Glocke von Obermeiser aus dem Jahr 1504 für die Rüstung während des Naziregimes eingeschmolzen worden. Aus nicht bekannten Gründen überlebte diese aber die Kriegszeit auf einem der sogenannten Glockenfriedhöfe, wurde somit wieder an ihren Ursprungsort im Kirchturm von Obermeiser gebracht. Die älteste Glocke hat den besonderen Stimmton Ais, die weitere von 1697 den Ton Dis und die jüngste von 1971 den Ton d. Je nach Anlass werden mal alle drei, mal aber auch nur eine zum Klingen gebracht.

Zur Person

Fritz Hengel (81) wurde im Sudetenland geboren und kam als Kind nach Westuffeln. Durch den Fußball war er oft im Nachbarort Obermeiser, wo er seine Frau kennenlernte und nach der Hochzeit 1960 mit ihr in Obermeiser zusammenzog. Hengel war beruflich Zimmermann. Das Paar hat zwei Kinder.