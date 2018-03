Airport-Gaudi am Kasseler Flughafen: Tolle Partystimmung im Terminal

Calden. Musikalisch abheben war auch dieses Frühjahr am Kasseler Flughafen angesagt: Bei der zweiten Auflage der Airport-Gaudi am Samstagabend ging es rheinländisch zur Sache.

Diesmal brachten die sechs Musiker von „Hey Kölle“ den Terminal zum Beben. Außerdem sorgten Sänger Sandy Wagner mit Ohrwurm-Schlagern sowie das DJ-Duo Onkel und Mac mit Partymusik für beste Stimmung unter den Gästen.

Dass dies bestimmt nicht die letzte Airport-Gaudi gewesen sein wird, signalisierte Veranstalter Holger Weber: „Ich finde die Stimmung mal wieder super - wenn der Flughafen uns lässt, werden wir auch kommendes Jahr hier etwas auf die Beine stellen“, erklärte der Ahnataler. Möglichkeiten gebe es da einige, so könne man etwa einen Hessen- oder Abba-Abend machen, nachdem sie nach den Dorfrockern das Bayrische und heute Abend das Kölsche gebracht hätten.

Wenn es nach den sechs Musikern aus Hanau geht, so würden auch diese gerne wiederkommen: „Natürlich kennte man die typischen Vorurteile bezüglich der Nordhessen, doch die können wir überhaupt nicht bestätigen“, sagte Mathias Remmel, der vor zwei Jahren „Hey Kölle“ gründete. Von Anfang an sei der Funke übergesprungen, für sie sei es ein toller Auftritt gewesen an außergewöhnlichem Ort.

In drei Teilen unterhielt die Hauptband des Abends mit „Musik met Häzz“, die in die Beine geht, wie sie sagten, spielten Ohrwürmer von Bap, Brings, den Höhnern oder Black Fööss. Ob die Sechs „Verdammt lang her“ anstimmten oder mit „Superjeile Zick“ und „Wenn nicht jetzt, wann dann“, die mehreren Hundert Gäste nach vorn zum Tanzen lockte - ihr Auftritt kam von der ersten bis zur letzten Minuten an. Da wurde auf die Bänke geklettert, geschunkelt, die Hände in die Höhe gerissen und natürlich lautstark mitgesungen. „Allerdings sind wir keine Karnevalsband, ,Karawane’ und Ähnliches gibt es bei uns nicht zu hören“.

Dass Sandy Wagner ein alter Hase ist, was Entertainment angeht, war schon nach der ersten Minute an klar. Mit einer gekonnten Liedauswahl, brachte er nochmal Schwung der ganz anderen Art ins Flughafengebäude. So heizte der 53-Jährige mit treffsicheren Partykrachern wie „Country Rose“ oder „Weine nicht, wenn der Regen fällt“ ein.

Wie immer machte auch das erfahrene DJ-Duo Onkel und Mac einen vorbildlichen Job: Flotte Sprüche und Musik ganz im Sinne der Gäste, konnte man von den beiden vernehmen. Sie waren es auch, mit denen das Event ausklang. Da pünktlich morgens um sechs der Terminal wieder blitzen musste, war um 1 Uhr Feierabend. Fünf Stunden beste Unterhaltung und somit der Partyhöhepunkt des Jahres gingen zuende. „Ich freue mich schon auf s nächstes Mal - ich werde keine Airport-Gaudi mehr verpassen“, sagte Irmtraud Dießner, die aus Meimbressen.