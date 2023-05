Kultursommer startet am Wochenende im Schlosspark Wilhelmsthal

Von: Daria Neu

Der Auftakt des Kultursommers Nordhessen soll an Pfingsten für eine einzigartige Stimmung am Schloss Wilhelmsthal sorgen. © Kultursommer Nordhessen

Mit einem großen Picknick und einem Aufgebot an Künstlern startet der Kultursommer Nordhessen am kommenden Wochenende im Schlosspark Wilhelmsthal in die diesjährige Saison. Es wird akrobatisch und märchenhaft.

Calden - „Aufgespielt“ heißt es Pfingstsonntag, 28. Mai, ab 12 Uhr, wenn sich das Publikum bei Akrobatik, Jonglage, Walk-Acts, Musik und Illusionen vor der einzigartigen Kulisse des Rokokoschlosses verzaubern lassen soll.

Kreisende Räder, atemberaubende Sprünge, eine spektakuläre Trampolin-Show und fesselnde Luftakrobatik – das verspricht das Team des Kultursommers allen Besuchern. Slapstick an einer Leiter soll für Lacher während der Show sorgen. Und mit Swing, Schlagern, Rock’n Roll und Sahnestücken auf der Trompete geht es musikalisch zur Sache. „Aufgespielt ist ein Fest für die Sinne und Vergnügen pur für die ganze Familie“, heißt es in der Mitteilung. Das Programm läuft bis 17 Uhr. Bis 15 Uhr ist Einlass. Die Tickets kosten 20 Euro.

Laut Mitteilung können sich Besucher Picknickkörbe mitnehmen oder bei der Landfleischerei Koch (nordhessisch oder vegetarisch/mediterran) einen Korb telefonisch unter Tel. 0 56 74 / 61 06 oder per E-Mail unter wurstehimmel.de vorbestellen. Für Gegrilltes, süße Leckereien und kühle Getränke vor Ort ist gesorgt.

Wer sich nicht mit einer eigenen Picknickdecke in den Park setzen möchte, kann eine Picknicktafel für bis zu acht Personen im Vorverkauf für 35 Euro reservieren.

Kultursommer Nordhessen: Prinzessinnentag im Schlosspark Wilhelmsthal

Gleich am nächsten Tag, Pfingstmontag, verwandelt sich der Schlosspark dann in eine große Bühne für Prinzessinnen, Prinzen und den ganzen Hofstaat. „Beim Prinzessinnentag werden Träume wahr“, heißt es in der Mitteilung. Jede Menge Spaß und Abenteuer sollen auf kleine und große Majestäten warten: Geschicklichkeitsparcours, königliches Fotoshooting, Märchentheater und Geschichten, Basteln von Kronen und Ringen, Rätselralley, Songs zum Mitsingen, Zeit zum Posieren, mystische Wesen, Jonglage, höfische Wurfspiele und vieles mehr ist geplant.

Die Tickets kosten acht Euro (Kinderpreis für alle). Eine Familienkarte kostet 25 Euro (zwei Erwachsene plus bis zu drei Kinder.) Aus der Schlossküche gibt es Leckeres für die ganze Familie. Picknickkörbe und – decken sind ebenfalls willkommen. Fertige Picknickboxen können auch hier wieder bei der Landfleischerei Koch bestellt werden. neu

Mehr Informationen zum Ticketverkauf und zum Programm gibt es unter kultursommer-nordhessen.de. Vorverkauf auch bei der HNA- und an allen ADticket-Vorverkaufsstellen oder unter 05 61/98 83 93 99. (Daria Neu)