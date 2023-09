Als die Feuerwehr zu Fuß kam: Caldens Brandschützer feiern 90. Geburtstag

Von: Tanja Temme

Lange Treue gewürdigt: Grit Krug, stellvertretende Wehrführerin, Wehrführer Andreas Schuwirth und Thomas Stern , Vorsitzender des Feuerwehrvereins freuen sich mit Otto Pallinger (Mitte) für die Auszeichnung vom Feuerwehrverband Kurhessen-Waldeck, die Pallinger für 50-jährige Mitgliedschaft bekam. © Temme, Tanja

Zu Fuß mit einem Schlauchwagen, den man hinter sich herzog, ging es früher zum Einsatz. Welchen Wandel die Caldener Feuerwehr vollzogen hat, wurde am Wochenende deutlich, als sie das 90-jährige Bestehen und den 60. Geburtstag der Jugendfeuerwehr feierte.

Calden – Mit einem Kommers startete am Samstag die doppelte Geburtstagsfeier, die am Sonntag mit einem Besuchertag fortgeführt wurde.

Blick in die Geschichte der Feuerwehr

Vereinsvorsitzender Thomas Stern blickte zurück in die Geschichte. Zunächst habe eine Pflichtfeuerwehr für den Brandschutz gesorgt. Mit knapp zwei Dutzend Männern wurde die Freiwillige Feuerwehr 1933 gegründet. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie als Feuerlöschpolizei fortgeführt und nahm nach Kriegsende wieder ihre alten Strukturen an. Was Feuerwehrarbeit vor 80 Jahren bedeutete, berichtete der 96-jährige August Salzmann. „Als Kassel bombardiert wurde, sind wir zum Löschen mit Trecker und Wagen in die brennende Stadt gebracht worden“, erzählte er.

August Salzmann berichtete von der Feuerwehrarbeit im Krieg. © Temme, Tanja

Auch das erste Fahrzeug der Caldener ist ihm noch im Gedächtnis: Das war ein größerer VW, den man in den 40er Jahren zum Feuerwehrauto umbaute. 1952 bekam die Wehr ihr erstes Löschfahrzeug, einen Opel Blitz. Neben zahlreichen Neuerungen wechselte auch der Standort: Von der Mittelstraße ging es vor gut 70 Jahren in den Harten Weg. Anfang der 80er Jahre zog sie in die Flugplatzstraße um.

Jugendfeuerwehr ist schon lange mit dabei

Was Nachwuchsarbeit angeht, war die Feuerwehr schon früh dabei: 1963 wurde die Jugendfeuerwehr gegründet. Damit sei sie die älteste im Kreis. „Eigentlich ist sie sogar noch älter, denn man fand sich schon 1961 zu einer Jugendfeuerwehr zusammen“, berichtete Stern. Durch die Gründung des Feuerwehrverbandes 1963/64 werde dieses Jahr genannt. Seit 15 Jahren ist Matthias Schoeps für die Jugendwehr zuständig. Er wurde für sein besonderes Engagement mehrfach gelobt.

Feuerwehrarbeit wird durch die Gemeinde unterstützt

Den guten Ruf der Wehr betonte Bürgermeister Maik Mackewitz. Die Gemeinde unterstütze die Feuerwehrarbeit mit fast einer Million Euro jährlich. Beim Besuchertag gab es viel zu erleben: In einem Überschlagsimulator konnten die Gäste erfahren, wie man sich bei einem Unfall aus einem Pkw befreit. Die Kapelle Brumm und die Kasseler Drum & Brass Band sorgten für Unterhaltung. (Tanja Temme)