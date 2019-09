Aus dem Zweiten Weltkrieg: Stabbrandbomben bei Westuffeln gefunden

Auf einem Acker im Caldener Ortsteil Westuffeln sind Stabbrandbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

Aktualisiert um 17.00 Uhr - Auch fast 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges lauert auf manchem Acker noch Gefahr. So auch auf einem Feld in der Westuffelner Gemarkung. Dort hat Reinhard Saalfeld, Mitglied des Heimatvereins, am Donnerstagnachmittag zufällig Stabbrandbomben gefunden.

Mit einem Detektor hatte Heimatkundler Saalfeld einen Bereich abgesucht, wo während des Zweiten Weltkrieges ein Militärflugzeug notgelandet war. „Da sich Besuch aus England angekündigt hatte, die einen Verwandten bei dem Absturz verloren haben, wollte ich nochmal schauen, wo der Flieger runtergegangen ist“, sagte der Heimatkundler.

Piepton am Suchgerät

Saalfeld spricht von einem englischen Lancaster-Bomber, dessen siebenköpfige Besatzung an der Bombardierung Kassels 1943 beteiligt war. Dabei wurde die Maschine von der deutschen Flugabwehr beschossen. Das Flugzeug geriet in Brand und musste notlanden. Genau dort, wo der Ruheständler am Donnerstag die Bomben durch einen Piepton seines Suchgerätes entdeckte.

Bei der Notlandung verbrannten sechs Besatzungsmitglieder. Der Pilot konnte mit dem Fallschirm abspringen. Nachdem Saalfeld den ersten Metallkörper im Boden gefunden hatte, beriet er sich mit seinen Vereinskollegen. Gemeinsam informierten sie den Kampfmittelräumdienst und die Polizei.

Die ersten Brandbomben nach 30 Zentimetern

Diese kamen am Freitagmorgen auf der Fläche zusammen, um zu schauen, ob eine Gefahr von den Fundstücken ausgeht. Nur gut 30 Zentimeter musste Winfried Bieker, Leiter des Fundkommandos Nord des Kampfmittelräumdienstes, graben, bis er die ersten Brandbomben fand.

„Davon gibt es im Kasseler Raum noch Tausende im Boden“, sagte der Caldener. Obwohl diese schon jahrzehntelang in der Erde liegen, seien sie gefährlich. Einige haben eine sogenannte Zerlegerladung, die über eine hohe Explosionskraft verfügt. „Wenn ein Landwirt mit seiner Maschine einen bestimmten Teil der Bomben erwischt, kann das eine Explosion auslösen“, hieß es an der Fundstelle. Kämen die Überreste mit Feuer in Verbindung, geht wegen der großen Entzündlichkeit ebenfalls eine Gefährdung aus.

Verschmutzung durch Brandbomben

Nicht zuletzt können die Brandbomben wegen ihrer Chemikalien für eine Verschmutzung des Bodens sorgen. Deshalb müssen sie auch aus Umweltschutzgründen fachgerecht entsorgt werden. Da sich sieben Stabbrandbomben fanden, beschloss Bieker, dass man in den nächsten Tagen den Boden mit einem Bagger ausheben muss, um weitere zu finden. Jedes Magazin habe 90 Stabbrandbomben umfasst. Deshalb sei es gut möglich, dass dort noch mehr zum Vorschein kommen.

Für Winfried Bieker war dieser Einsatz nichts Besonderes. Vor allem im Kasseler Raum finde der Kampfmittelräumdienst fast täglich Stabbrandbomben. Die wurden bei den Angriffen im Zweiten Weltkrieg in großer Zahl über dem Stadtgebiet und darüber hinaus abgeworfen.

Erstmeldung: Stabbrandbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden

Der Kampfmittelräumdidenst ist vor Ort. Laut Polizei soll "zeitnah" eine weitere Suche in diesem Bereich erfolgen. Eine Gefährdung für die Bevölkerung habe nicht bestanden, heißt es. Die Fundstelle ist gesichert und abgesperrt.

Wir berichten weiter.