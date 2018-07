Calden/Meimbressen wehrt sich lange

Das 0:1 ist unterwegs: Daniel Borgardt erzielt per Kopf die Führung für den KSV Baunatal. Lukas Holst reklamiert eine Abseitsstellung. Links Lars Krätschmer, rechts Marko Utsch.

Lange hat sich der Außenseiter gewehrt, am Ende wurde es dann aber doch standesgemäß. Der Fußball-Gruppenligist SG Calden/Meimbressen musste sich in der ersten Runde des Hessenpokals dem zwei Klassen höher spielenden KSV Baunatal mit 0:4 (0:1) geschlagen geben und ist damit raus aus dem Wettbewerb.

Die Gastgeber hielten die Begegnung aber zumindest vom Ergebnis her lange Zeit offen. Und so sagte Gästetrainer Tobias Nebe: „Die Partie war kein Selbstläufer. Wir hatten vor allem in Durchgang eins einige Probleme, weil die Caldener hinten sehr kompakt standen und diszipliniert zu Werke gegangen sind“, lobte er den Einsatz des Gegners. „Das 0:1 war Gold wert“, ergänzte Nebe. Nach der Pause sei das Spiel seiner Mannschaft flüssiger gewesen.

So sah es auch SG-Trainer Jens Alter, der den Gästeakteuren sofort nach der Partie fair die Hand reichte und zum Sieg gratulierte. Zuvor hatte seine Mannschaft mit Händen und Füßen gegen die erwartete Niederlage angekämpft und den Hessenligisten bis weit in die zweite Halbzeit ins Grübeln gebracht. „Meine Spieler haben nie aufgegeben und bis zum Schluss gekämpft“, lobte Alter.

Ärgerlich aus Sicht des SG-Trainers war das 0:1 von Daniel Borgardt. Der KSV-Kapitän kam nach einem Freistoß ungehindert zum Kopfball (12.). „Da stimmte die Zuordnung in der Abwehr nicht. Das war ein glatter Deckungsfehler.“

Es sollte der einzige Fehler des Außenseiters bleiben. „Wir wollten uns so teuer wie möglich verkaufen. Das ist uns gelungen“, resümierte SG-Verteidiger Maurice Göbel. „Es ist keine Schande, dass wir verloren haben. Die Niederlage fiel allerdings etwas zu hoch aus.“ Ab Mitte der zweiten Spielhälfte machte sich bei Göbel und seinen Mitspielern ein deutlicher Kräfteverschleiß bemerkbar. Baunatal tauchte immer wieder gefährlich vor dem Kasten von Steven Berndt auf und erspielte sich einige Chancen. Thomas Müller (74.), Nico Schrader (86.) und Nico Möller (90.) überlisteten den Caldener Torhüter und schraubten das Ergebnis in die Höhe.