Caldener Zeltlager mit 560 Kindern nach Unwetter evakuiert 

Calden. Ein Zeltlager mit 560 Kindern in Calden musste am Samstagabend wegen eines Unwetters evakuiert werden. Verletzte gab es keine.

Am Samstagabend gegen 18 Uhr war aus Waldeck Frankenberg kommend ein Unwetter aufgezogen, das in Richtung Hofgeismar weiterzog - und damit auch Richtung eines Zeltlagers der Kreisjugendfeuerwehr in Calden. 560 Kinder halten sich hier derzeit auf. Nachdem die erste Unwetterfront über das Lager hinweggezogen war, entschieden sich die Verantwortlichen zu einer Evakuierung. Mit insgesamt 40 Fahrzeugen brachten sie die Kinder in eine nahe gelegene Mehrzweckhalle in Calden.

Der Evakuierungsplan war im Vorfeld ausgearbeitet worden, um auf mögliche Unwetter reagieren zu können. Noch am selben Abend, nachdem die Unwetter abgeklungen waren, konnten die Kinder das Jugendlager wieder aufsuchen. Verletzte gab es keine. (mit hessennews)

