Caldener Seniorin landet mit Auto in der Hecke 

Totalschaden: Für eine Caldener Seniorin endete am Freitagmittag eine Fahrt in einer Hecke.

Ihr sei kurz schwindelig geworden, sagte sie der Polizei. Das könnte an ihrem Diabetes liegen. Der Unfallort ist in der Unfall-Geschichte von Calden kein unbekannter.

In einem Vorgarten landete am Freitagmittag, 22. Februar, eine Seniorin aus Calden mit ihrem Toyota Yaris. Die Frau hatte gerade von Vellmar den Ortseingang passiert, als sie aus ungeklärten Gründen in der S-Kurve von der Fahrbahn abkam. So wurden ein Schild, eine Laterne und Teile einer Hecke zerstört.

Die Fahrerin sagte der Polizei, dass ihr kurz schwindelig geworden sei, was an ihrer Diabetes liegen könnte. Sie selbst blieb unverletzt.

Den Sachschaden an dem 14 Jahre alten Wagen schätzten die Beamten auf 2000 Euro. Für die weiteren Beschädigungen im Garten wurden noch einmal 1000 Euro veranschlagt.

Nur ein Haus weiter gab es einige schwere Unfälle. Mehrere Menschen kamen an dieser Stelle in den vergangenen Jahrzehnten zu Tode. Nach Angaben eines Anwohners wurden dort wegen des Unfallgeschehens schon 16 Bäume neu gepflanzt.