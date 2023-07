Demo in Calden: Anwohner protestieren gegen Verkehrschaos

Von: Tanja Temme

Zahlreiche Caldener haben sich am gestrigen Montag getroffen, um gegen den Verkehrslärm im Ort zu protestieren: Auf dem Bild sind (vorne von links) Justin Köhler und Ullrich Meßmer, die die Demo organisierten. © Tanja Temme

Die Anwohner der Wilhelmsthaler Straße in Calden haben die Nase gestrichen voll. Seit gut einer Woche brummen vermehrt Lastwagen und Autos durch die Kreisstraße.

Calden – Grund dafür ist die Sperrung der Bundesstraße 7 Richtung Espenau, die wegen Ausarbeiten am vorletzten Montag geschlossen wurde. Bei einer Demonstration am gestrigen Montagmorgen forderten die Bürger als ersten Schritt eine verbesserte Beschilderung, die den Verkehr gezielt auf die Nordtangente der örtlichen Umgehungsstraße führt. Im Weiteren wünscht man sich Durchfahrverbot für dicke Laster sowie eine Verkehrsberuhigung der Wilhelmsthaler Straße.

Auf den Weg gebracht haben die beiden Ortsbeiratsmitglieder Ullrich Meßmer und Justin Köhler den Protestzug. Mehr als hundert Bürger waren ihrem Aufruf gefolgt und hatten sich gestern frühmorgens um 7 Uhr am Caldeplatz eingefunden. Von dort aus zogen die Demonstranten zum Flughafenkreisel.

Was ihr Anliegen war, machten sie mit einem großen Transparent klar, dass vorab auf einem Trecker präsentiert wurde. „Besser für Ihre und unsere Nerven! Nutzen Sie während der Bauarbeiten die Ortumgehung!“, steht darauf in großen Lettern. Trillerpfeifen, Plakate oder gemeinsame Rufe waren bei der Demo nicht angesagt, die ruhig vonstattenging. „Dafür haben wir aber längere Zeit den Verkehr zum Stillstand gebracht“, bemerkte Köhler.

Die Teilsperrung der B 7 bei Calden sorgt seit rund einer Woche für Verkehrschaos in Calden. Das wollen die Caldener nicht mehr einfach so hinnehmen. © Tanja Temme

Dass die meisten Verkehrsteilnehmer nicht die neue Umgehungsstraße wählen, liegt laut der Caldener unter anderem an einer unzureichenden und auch falschen Beschilderung. Beispiel: Wer sich über die Flughafenstraße aus Ehrsten kommend Calden nähert, wird durch ein Schild auf die Wilhelmsthaler Straße geleitet. Mehrfach machen Hinweistafeln auch innerorts auf die gleiche Umleitung aufmerksam.

Caldener Bürger protestieren gegen Verkehrschaos an der B7 und fordern ein deutliches Signalschild

Auch am Flughafenkreisel sieht man Handlungsbedarf: „Wir brauchen für die Verkehrsteilnehmer, die von der B 7 aus Richtung Warburg kommen, schon weit vor dem Kreisel ein deutliches Signalschild, was klar auf die Umgehungsstraße hinweist“, so Meßmer. Dass die meisten Brummi- und Autofahrer seit der Sperrung die Wilhelmsthaler Straße nutzen, hat neben der Schild-Problematik auch weitere Gründe: „Wenn man nach Kassel will, ist die Strecke über unsere Straße kürzer – genau deshalb haben wir nun Verkehrschaos, was um 4.30 Uhr mit den ersten Lastern beginnt“, erklärt Anwohnerin Margret Jungk.

Da sich die Anwohner bei Hessen Mobil beschwert haben, sollte gestern eine Veränderung der Beschilderung herbeigeführt werden. Um 13 Uhr war allerdings noch alles beim Alten. „Wir werden nun schauen, ob die angekündigten Maßnahmen umgesetzt werden“, meinte Köhler.

Auch Bürgermeister Maik Mackewitz beteiligte sich an der Demo. Da die Wilhelmsthaler Straße für viele Kinder Schulweg sei, es dort vier Bushaltestellen gebe und auch eine Apotheke schließt er es nicht aus, dass in Abstimmung mit der zuständigen Behörde künftig 7,5 Tonner Durchfahrverbot erhielten und hier nur noch 30 Stundenkilometer gefahren werden darf. Spätestens im Herbst wird es keinen Verkehrslärm mehr an der Wilhelmsthaler Straße mehr geben, denn dann soll die Straße saniert werden. (Tanja Temme)