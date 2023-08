Der Brieftaubenverein Flughafenbote Calden feiert Jubiläum: Die Zukunft sieht aber düster aus

Von: Dorina Binienda-Beer

Gründungsmitglied: Der Caldener Reinhold Wetzel übt seit 50 Jahren beim Flughafenboten Calden Vorstandsämter aus, ist aber heute nicht mehr sportlich aktiv. Zig Pokale erinnern ihn an große Erfolge. © Dorina Binienda-Beer

Gerade mal drei Jahre war Caldens Flughafen in Betrieb, da kam örtlichen Brieftaubenzüchtern der Gedanke, für sich und ihre gefiederten Flieger einen eigenen Verein zu gründen. Der passende Name fand sich schnell: „Flughafenbote Calden“.

Calden – Das war vor einem halben Jahrhundert. Nun steht eine interne Feier zum 50. an. In freudiger Erinnerung an alte Zeiten werden die verbliebenen Mitglieder Rückschau halten, doch der Blick in die Zukunft bereitet allen ernsthafte Sorge um das Fortbestehen ihres Vereins.

Brieftaubenverein hat keinen Vorsitzenden mehr

Caldens Brieftaubenzüchter stehen nach dem Tod von Günter Heckmann in diesem Jahr ohne Vorsitzenden da. 50 Jahre lang, mit nur einer kurzen Unterbrechung, hatte Heckmann die Geschicke des „Flughafenboten“ gelenkt. Ob sich ein Nachfolger finden wird, ist offen. Nur sieben Mitglieder gibt es noch, die jüngsten sind bereits über 70 Jahre alt.

Und Neuzugänge bleiben aus, bedauert Vorstandsmitglied Reinhold Wetzel. Alle Bemühungen der vergangenen 20 Jahre um Nachwuchs seien erfolglos geblieben. Das Hobby mit den tierischen Fliegern scheint vom Aussterben bedroht. Freude am Tier, ausreichend Zeit für die Unterhaltung eines eigenen Schlages und das Reisen sowie den damit verbundenen finanziellen Aufwand nennt Wetzel als Voraussetzungen für diesen Sport.

Zukunft sieht düster aus

Der entfaltet auf Jüngere keine Anziehungskraft mehr. „Unsere Zukunft sieht düster aus“, sagt Wetzel. Er selbst ist 84 Jahre alt, übt von Beginn an Vorstandsämter aus, seit 25 Jahren führt er die Kassengeschäfte. Zig errungene Pokale in der Wohnzimmervitrine zeugen von bedeutenden Erfolgen des Caldeners beim Reisen, wie Brieftaubenfreunde ihren Sport nennen.

„Flughafenbote Calden“ war einmal der zweitgrößte Verein innerhalb des Kreisverbandes Kassel. Mit 16 Mitgliedern hatte der Verein seine Hochphase Ende der 70er- und Anfang der 80er-Jahre. Ihre Aktivitäten pflegten sie bei der Reisevereinigung Hofgeismar.

Verein erhielt in der Vergangenheit zahlreiche Auszeichnungen

In jenen Zeiten holten die Mitglieder nicht nur eine Vielzahl von Auszeichnungen. Auch als Organisator von Schauen in der Caldener Mehrzweckhalle, darunter die Bezirksausstellung, erwarb sich der Verein einen guten Ruf. Beim Cällischen Kirmesfestzug mischten die Brieftaubenfreunde mit, zu den Sommerfesten auf dem Lindenrondell kamen auch viele auswärtige Züchter.

Zahlreiche Mitstreiter Wetzels leben nicht mehr. Von den einstigen Gründungsmitgliedern sind allerdings mit Karlfried Jüds und Reinhold Masuhr noch zwei aktiv.

Die Initiative zur Vereinsgründung im Traditionsgasthaus Zur Wilhelmshöhe war 1973 von Günter Heckmann, Walter Lecke und Reinhold Wetzel ausgegangen. Sie waren zuvor in Kasseler Brieftaubenvereinen organisiert. Heute stellt Wetzel betrübt fest: „Wenn keine jüngeren Leute kommen, werden wir den Verein aufgeben müssen.“ (Dorina Binienda-Beer)