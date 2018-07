Hochbetrieb über Dörnberg: Segelflieger freuen sich über optimale Bedingungen

Dörnberg/Calden. Über dem Dörnberg herrscht in diesen Tagen Hochbetrieb. Am strahlend blauen Himmel kreisen morgens bis abends die Segelflieger.

Die Piloten freuen sich in diesem Sommer über Bedingungen, wie sie zuletzt vor 15 Jahren herrschten, im Jahrhundertsommer 2003.

Die Flieger grüßen die Sonne. Denn die sorgt für Thermik. Die Luft über dem Boden wird durch die intensive Einstrahlung erwärmt, steigt auf und nimmt ein ums andere Mal die leichten weißen Fluggeräte wie in einer Blase mit hinauf. Auf 800, 1000 und manchmal auch über 2000 Meter.

+ Alter und neuer Flugplatz in Calden: Der Airport ist Kontrollzone, er darf nur mit Genehmigung des dortigen Towers überflogen werden. © Gerd Henke

Die Mitglieder der Flugsportvereinigung Kassel-Zierenberg sind begeistert. „Dieses Jahr ist phänomenal“, sagt Konrad Staubesand. Der Grebensteiner hat sich die ganze Woche freigenommen, um seinem Hobby nachzugehen. Wie er machen es auch andere. Die Gunst der sonnigen Tage haben einige schon genutzt und sind nicht nur über Nordhessen gekreist, sondern weit über Land geflogen. Manch einer schafft hunderte von Kilometern. „Einer war in Cuxhaven, ein anderer im österreichischen Linz“, sagt Vereinsvorsitzender Dr. Stephan Krull.

Das Wetter ist nicht nur ideal für die alten Hasen, sondern ebenso für die Flugschüler. Die können fast ohne Pause üben und Flugstunden sammeln. Einer ihrer Lehrer ist Klaus Brand, mit 84 Jahren ist er nicht nur der älteste, sondern mit über 24 000 Starts auch der erfahrenste Flieger des FSV.

+ Fluglehrer Klaus Brand vor dem nächsten Flug vor: Gäste sind Quentin und Lore aus Belgien. Konny Staubesand wünscht „Glück ab, gut Land!“ © Gerd Henke

Brand nimmt zwischendurch gerne auch Fluggäste mit. Zuletzt waren es Lore und Quentin aus Belgien, die in den nordhessischen Himmel aufstiegen und begeistert von der Aussicht auf Kassel, Calden, Grebenstein sowie Habichtswald und Reinhardswald sind.

Der FSV verfügt derzeit über sechs Flugzeuge, Einsitzer und Zweisitzer. Sie alle sind in diesen Tagen im Einsatz. Und wenn einer wieder gelandet ist, wird er ans Ende der Startreihe gezogen, um bald wieder an den Haken der Seilwinde genommen zu werden. Die katapultiert die Flugzeuge in 30 Sekunden 350 Meter hoch. Von dort aus muss dann jeder Pilot die nächste Thermik finden, die ihn weiter in die Höhe schraubt. Doch das ist in diesem Sommer kein Problem.

+ Grebenstein aus 1000 Meter Höhe: Wie eine grüne Oase wirkt die alte Ackerbürgerstadt, die derzeit umgeben ist von ausgedörrten, abgeernteten Feldern. © Gerd Henke

Und weil es am und über dem Dörnberg für Segelflieger so schön ist, hat der Heimverein zwei Wochen die FSG Erbslöh Langefeld mit 30 Personen zu Gast. Die Flieger aus dem Köln-Düsseldorfer Raum sind sonst nur an das Fliegen über dem Flachland gewöhnt. Umso intensiver genießen auch sie jetzt die nordhessische Mittelgebirgslandschaft mit der Sonne über dem Dörnberg.