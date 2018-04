Drei Elfmeter in einer Halbzeit

Calden. Im neunten Anlauf seit dem Abstieg des TuSpo Grebenstein in die Fußball-Gruppenliga ist es der SG Calden/Meimbressen endlich gelungen einen Sieg im Nachbarschaftsderby einzufahren. Vor 200 Zuschauern siegten die Alter-Schützlinge gestern Abend durch zwei Strafstoßtore von Dennis Dittmer mit 2:0 (2:0).

Natürlich drehte sich in dieser Partie viel um die Entscheidungen des Unparteiischen Florian Pfeiffer aus Baunatal und das fing schon in der zweiten Spielminute an. Milos Mijatovic setzte sich in den Strafraum durch und stieß mit den Grebensteinern Bajo und Torwart Schreiber zusammen. Elfmeter für die SG und die große Chance zur frühen Führung. Doch Routinier Thomas Schindwolf, selbst viele Jahre im TuSpo-Dress, scheiterte am hervorragend reagierendem Andre Schreiber. Ob ein früher Gegentreffer den TuSpo angriffslustiger gemacht hätte, ist schwer zu beurteilen, jedenfalls waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft, aber diesmal nicht so konsequent im Abschluss. Die Torschüsse verfehlten alle ihr Ziel, wie der von Anto Kajic nach einer halben Stunde oder Steffen Fried in der 33. Minute. Eine Kopfballchance hatte Dennis Dittmer auf der Gegenseite. Der Caldener Stürmer sollte aber seine Chancen weiter bekommen und am Führungstreffer war er direkt auch beteiligt. Er schoss nämlich Adrian Schäfer nach 35 Minuten im Strafraum an den Arm und es gab den zweiten Elfmeter. TuSpo-Abwehrchef Schäfer meinte dazu nur, dass er sich nicht in Luft auflösen könne, für ihn eine strittige Entscheidung des Unparteiischen. Diesmal trat Dittmer an und der ließ Schreiber mittig keine Chance - 1:0. Nur 120 Sekunden später wurde Mijatovic von Tobias Möller gefoult, wieder das Duell Dittmer gegen Schreiber. Jetzt schoss der Torjäger nach links und vom Innenpfosten ging der Ball zum 2:0 (37.) ins Tor.

In der Nachspielzeit traf Schindewolf mit einem Freistoß noch den Pfosten des gegnerischen Gehäuses. Direkt nach Wiederbeginn ein Fernschuss von Schäfer, den SG-Keeper Steven Berndt prima parierte. Ein Kopfball von Leon Ungewickel (58.) sorgte für Gefahr. In den Schlussminuten schoss Anto Kajic knapp daneben, zudem noch mal eine Parade von Berndt.

Da war der Tabellenzweite sogar in Unterzahl, Gelb/Rot für Mehmet Gül (77.).