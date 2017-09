Eine Rampe für das Bürgerhaus Fürstenwald – Freiwilliger Bautrupp arbeitete wochenlang

Probelauf: Ortsvorsteher Adolf Ross erprobt die neue Stahlrampe am Fürstenwalder Bürgerhaus mit einem geliehenen Rollator. Der behindertengerechte Zugang ist seitlich am Gebäude geschaffen worden. Zum ehrenamtlichen Bautrupp zählten neben anderen (hinten von links) Eckhard Ledderhose, Bernhard Wimmel und Lothar Ebert, vorne Bürgermeister Maik Mackewitz.

Fürstenwald. Das Wählen fällt jetzt leichter in Fürstenwald. Das gilt zumindest für alle Bürger, die zum Erreichen des Wahllokals auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind. 45 Jahre nach seiner Einweihung verfügt das Bürgerhaus Fürstenwald jetzt über einen barrierefreien Zugang. Eine Stahlrampe an der Nordostseite führt seitlich versetzt vom Haupteingang durch eine Nebentür ins Gebäudeinnere.

Dem Aufbau vorausgegangen waren intensive Erd- und Pflasterarbeiten durch eine kleine Gruppe freiwilliger Helfer. Zu ihnen zählte auch der Initiator des Projektes, Ortsvorsteher Adolf Ross, der zugleich Behindertenbeauftragter der Gemeinde Calden ist. Mit Nachdruck sei mehr als zehn Jahre lang besonders von älteren Menschen in Fürstenwald der Wunsch nach einer stufenfreien Erreichbarkeit des Bürgerhauses geäußert worden, sagte Ross. Gerade auch bei Wahlen gab es für Gehbehinderte Schwierigkeiten, das Wahllokal zu erreichen.

15 000 Euro kostete die bauliche Verbesserung. Das Geld floss aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (80 Prozent der Investition trägt das Land, 20 Prozent die Gemeinde). Ohne das bürgerschaftliche Engagement der kompetenten Freiwilligen wäre der Betrag doppelt so hoch ausgefallen, sagte Bürgermeister Maik Mackewitz. Planung und Bauaufsicht erbrachte kostenfrei der Fürstenwalder Garten- und Landschaftsbau-Meister Otfried Friedrich. Außerdem packten auch Eckhard Ledderhose, Bernhard Wimmel, Michael Müller und Lothar Ebert mit an. Mehrere Wochen dauerten das Ausschachten für die Rampe, die Verlegung von wasserdurchlässigem Ökopflaster und die Niveauangleichung vor dem Bürgerhaus. Die Stahlkonstruktion selbst wurde in der Schlosserwerkstatt der Justizvollzugsanstalt Wehlheiden angefertigt. Die Eingangstür am Rampenende ist mit Tastschaltern ausgestattet worden, sodass das Öffnen per Knopfdruck möglich ist.

Der Ortsbeirat Fürstenwald wünscht sich als nächsten Schritt für bessere Nutzungsmöglichkeiten des Bürgerhauses durch Gehbehinderte den Einbau einer behindertengerechten Toilette. Eine politische Initiative hierzu ist geplant, kündigte Ortsvorsteher Ross an.