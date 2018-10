Erste Heimniederlage für Calden/M. 

Nun hat es die SG Calden/Meimbressen auch daheim zum ersten Mal erwischt in der Fußball-Gruppenliga. Gegen den KSV Hessen Kassel II gab es mit 1:2 (0:2) die erste Heimniederlage der Saison.

Doch die Caldener konnten erhobenen Hauptes vom Platz gehen, nach einer schwachen ersten Halbzeit brachten sie die Hessenligareserve in der Schlussphase noch mal ganz schön in Bedrängnis. Im ersten Durchgang mussten sie aber vor allem die höhere Spielkunst der Kasseler anerkennen. SG-Trainer Jens Alter nach der Partie: „Wir haben uns in das Spiel hinein gesteigert, die Gäste waren zunächst klar überlegen, aufgrund unseres Aufwands in der zweiten Halbzeit hätten wir einen Punkt verdient gehabt.“

Rene Ochs vom KSV wurde nach 11 Minuten so eben noch von Philip Butterweck abgeblockt. Nach einer Viertelstunde hatte ein Schuss von Michael Voss aus guter Position nicht genug Druck dahinter. Zwangsläufig fiel aber das 0:1 durch Joannis Mitrou in der 18. Minute. 120 Sekunden später gab es nach einem Foulspiel von Thomas Schindewolf einen Strafstoß für die Gäste, den Murat Osmanoglu jedoch an den Pfosten setzte.

Besser machte es Rene Ochs nach 39 Minuten, dass Zuspiel kam allerdings von der Abwehr des Alter-Teams.

Im ersten Durchgang wurde außerdem noch ein Pfostentreffer für die Jung-Löwen notiert.

In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit hatte die Hirdes-Elf weiterhin mehr vom Spiel, doch sie kam auch nicht so richtig zum krönenden Abschluss. Das war ein Kritikpunkt von KSV-Coach Thorsten Hirdes: „Wir haben es einfach verpasst auf 3:0 zu stellen. Nach dem Sonntagsschuss der Caldener kam unnötige Hektik auf gegen Ende und wir hätten uns fast nicht belohnt für über 70 Minuten guten Fußball.“

Das war aber auch ein Pfund von Marko Utsch nach 70 Minuten, Volley drosch er das Spielgerät in den spitzen Winkel.

Drei Kopfballchancen danach von Marcel Schindler (75., 88.) und Marvin Pfeffer (90. + 3) hätten noch den Ausgleich für Calden/Meimbressen bringen können.