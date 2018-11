Erste Transporte rollen nach Rumänien und in die Ukraine

Die ersten beiden Lastzüge mit Hilfsgütern für Rumänien und die Ukraine sind schon unterwegs. Sie wurden mit Spenden vollgepackt und sind am Donnerstagabend gestartet.

Der Lastzug, der bei Günter Rüddenklau in Westuffeln beladen wurde, fährt nach Pancia in Rumänisch-Moldawien. Dort versorgt er ein Dorf, in dem es auch Flüchtlinge gibt, mit Hilfsgütern. Der zweite Lkw bringt Spenden vom Hof von Ottmar Rudert in Ostheim nach Zhytomir in die Ukraine. Dort werden unter anderem ein Waisenhaus und ein Pflegeheim mit den Spendengütern versorgt.

Zum elften Mal organisieren die beiden Landwirte in ihrer Freizeit den Hilfskonvoi. Auch wenn die ersten Lastzüge schon gestartet sind, werden weitere Spenden noch bis zum kommenden Donnerstag, 8. November, entgegengenommen. Dann startet der große Konvoi in die beiden Länder.

Unterstützt wird die Hilfsaktion unter anderem von

ASR Schäfer (Westuffeln), Stoffparadies (Hofgeismar), Olaf Löber (Hofgeismar), Baustoff Walter (Kassel), Elektro Kampe (Westuffeln), Reha Sport Tautermann (Hofgeismar), Häsing Bauunternehmen (Gottsbüren), Lions Club (Hofgeismar), Raiffeisenbank Hessen Nord, Anwaltskanzlei Fülling (Hofgeismar), Hanf & Erdmann (Hofgeismar), Chor Da Capo (Immenhausen), Spedition Iba (Hofgeismar), Sprecher-Schuhe (Liebenau), Stadtverwaltung Liebenau, Wiegard Bauunternehmen (Ostheim) sowie von Landfrauenvereinen, Landwirten und vielen Privatspendern. (ber)

Service: Sachspenden können bis zum 8. November bei Günter Rüddenklau, Kasseler Straße 35b in Westuffeln (Tel. 0172/8432 351), und bei Ottmar Rudert, Lamerder Str. 37 in Ostheim (Tel. 0172/5651 334), abgegeben werden.

Spendenkonto

Wegen der gestiegenen Preise für Treibstoff hoffen Rüddenklau und Rudert auch auf Geldspenden, damit der Treibstoff für die Lastwagen finanziert werden kann. Spenden zur Unterstützung des Konvois können auf die IBAN des Kirchenkreisamtes DE13 5206 0410 0002 0001 05 bei der Evangelischen Bank eingezahlt werden (Verwendungszweck Moldawienhilfe Ostheim). Auf Wunsch werden Spendenquittungen ausgestellt.