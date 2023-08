Fehlende Straßenschilder: Lastwagen und Autos fahren trotz Sperrung weiter durch Burguffeln und Calden

Von: Thomas Thiele

Am Ende: Nachdem die alte Kreisstraße zwischen Burg-uffeln und Calden gesperrt wurde, fahren trotzdem weiter viele Pkw und Lkw über diese Strecke, die noch schmaler werden soll. Die Polizei (Foto) fährt hier hin und wieder vorbei, aber nicht ständig zur Rush-Hour. © Thiele, Thomas

Der Ärger in Folge der nur teilweise freigegebenen Ortsumgehung Calden hält an. Die Anwohner der Wilhelmsthaler Straße in Calden klagen über enormen Ausweichverkehr, zusätzlich ärgern sich zunehmend auch die Einwohner im Nachbarort Burguffeln, dass die versprochene Verkehrsberuhigung nicht eintritt.

Burguffeln/Calden – Grund: Es fahren weiterhin viele Pkw und Lkw über die eigentlich gesperrte frühere Kreisstraße 47 zwischen den beiden Orten. Die Einwohner sind überzeugt, dass es an mangelnden Kontrollen und dem Fehlen eines einzigen Schildes liegt. Eine Teillösung soll auf dem Weg sein.

„Vormittags ist es am schlimmsten, da fahren manchmal fünf bis sechs Lastwagen hier durch“, schimpft ein Anwohner der durch Burguffeln führenden Straße im Gespräch mit der HNA. Etwa ein Drittel der Fahrer würden an der Sperrbake den Irrtum bemerken, ihre Lastwagen rückwärts in die Gartenbreite oder die Fasanenstraße bugsieren und dann wenden.

Die anderen, auch viele Autos mit Pendlern Richtung Immenhausen und Hann. Münden, die an der gewohnten, weil kürzeren Route festhalten, würden aber munter weiter durchfahren. Zu den Lkw gehören oft Autotransporter, die zum Pkw-Lager am alten Flughafen Calden fahren und die bei Leerfahrten laut scheppern.

Das Problem

Grund für diese Situation: Die B 7-Ortsumgehung Calden ist erst zur Hälfte fertig und der Verkehr wird nun über den ersten, nördlichen B 7-Bauabschnitt sowie eine südlich Burguffelns neugebaute Kreisstraße 47 zur B 83 nach Kassel geleitet. Die alte Kreisstraße ist seit acht Monaten in beiden Richtungen nur noch für Anlieger, Landwirtschaft und Busverkehr freigegeben.

Doch nicht alle halten sich an die Sperrung. Auf ihr Fehlverhalten angesprochen, berufen sich auswärtige Fahrer auf ihr Navigationsgerät, die wenigsten drehen um oder erkundigen sich nach der neuen Strecke. Auch eine wirksame Verkehrsüberwachung der gesperrten Straße fehle, klagen Anwohner.

Unverständlich ist für viele Menschen, dass es am Abzweig auf die B 83 vor Burguffeln (Foto) keinen Hinweis darauf gibt, dass es nun hier rechtsab nach Calden geht und nicht mehr geradeaus, seit Dezember eine Sackgasse ohne echte Wendemöglichkeit. Anwohner montierten provisorische Schilder, die aber nicht wirklich helfen. © Thomas Thiele

Die Sperrung wird derzeit durch eine halbseitige Sperrbake und das Verkehrszeichen 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art) kenntlich gemacht. In Burguffeln steht nahe der Auffahrt zur B 83 ortseinwärts noch ein Schild „Sackgasse“ und „Keine Wendemöglichkeit“ in „800 Meter“. Es gibt aber kein Hinweisschild, dass es durch Burguffeln nicht mehr nach Calden geht.

Und es gibt – das ist für die Burguffelner und die Nachbarn der größte Aufreger – auf der neuen Wegweisertafel für die aus Richtung Immenhausen kommenden Fahrer keinen Hinweis darauf, dass man hier nach rechts abbiegen müsste, um nach Calden zu kommen. Das Wort Calden fehlt, dafür sind Burguffeln als Nahziel sowie Höxter und Kassel als Fernziele vermerkt. Grebenstein und Hofgeismar fehlen ebenfalls, weil sie wie Calden durch das Nah- und Fernzielraster fallen.

Die Lösung

Zu der Beschilderung hat es bereits Erörterungstermine zwischen Hessen Mobil und dem Kreis Kassel sowie den zuständigen Ordnungsbehörden von Stadt Grebenstein und Gemeinde Calden gegeben, wie Grebensteins Bürgermeister Danny Sutor auf Anfrage der HNA erläuterte.

Danny Sutor Bürgermeister Grebenstein © Thiele, Thomas

Nachdem es unterschiedliche Ansichten gab, folgte Sutor schließlich den übrigen Vorschlägen zur neuen Beschilderung und ordnete bereits am 19. Juli an, dass an der Einmündung von der B 83 in die Straße Immenhausen-Burguffeln folgende Schilder aufgestellt werden: Aus jeder Richtung ein Zeichen 101 „Allgemeine Gefahrenstelle“ mit dem Zusatz „Vorfahrt geändert“ sowie auf Anregung des Landkreises zusätzlich das gelbe Zeichen 455.1-21 „U für Umleitung“ mit dem Zusatz „Calden“, beides aber begrenzt auf acht Wochen.

Ortskundige Teilnehmer hätten sich an Situation gewöhnt

Als wichtigste Maßnahme wird die Vorfahrtsstraße hier künftig abknicken. Außerdem kommt in Richtung Ort zum „Keine Wendemöglichkeit“ noch das Schild 260 „Verbot für mehrspurige Fahrzeuge aller Art“.

Hessen Mobil erklärte, dass ortskundige Teilnehmer sich inzwischen an die Situation gewöhnt hätten. Für Ortsfremde gebe es kein Schild, das sie anweise, nach Calden durch Burguffeln zu fahren.

Genau das Fehlen eines Hinweises, wie man jetzt nach Calden kommt, wird aber kritisiert. „Ich könnte aus der Hose springen, wenn die geltende Rechtslage mehr zählt als die Orientierung am Bürger.“ Immerhin haben die Polizei Hofgeismar und Caldens Ordnungsamtsleiter Holger Neumeyer erklärt, dass man wieder mehr kontrollieren werde, wenn es weiterhin Verstöße gebe. Es wurden auch schon Verwarngelder kassiert. Das Aufstellen der Schilder und die Fahrbahnmarkierungen sollen in Kürze erfolgen. (Thomas Thiele)