Feuer in Scheune schnell gelöscht

Schnell gelöscht wurde am Dienstagabend ein Feuer in einer Scheune in der Kasseler Straße in Westuffeln. Menschen wurden nicht verletzt. Durch ihr schnelles Eingreifen verhinderte die Feuerwehr, dass die Flammen weiteren Schaden anrichten oder auf angrenzende Häuser übergreifen konnten.