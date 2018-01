Sprengstoff am Flughafen in Calden war nur Fehlalarm

Rentnerpaar konnte nicht abfliegen

+ © Hessennews.tv Alarm am Flughafen in Calden: Ein Spezialfahrzeug der Polizei wurde zum Terminal gerufen. Zum Glück war es aber nur ein Fehlalarm. © Hessennews.tv

Calden. Einen Sprengstoffalarm, der sich aber als Fehlalarm herausstellte, gab es am Montagvormittag am Kassel Airport in Calden.