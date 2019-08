Flugplatzrennen Calden: Historische Rennwagen am Wochenende dabei

Motorsport

+ © Kühling © Kühling

Lancia Stratos, BMW 2002, Porsche 911, Opel Kadett GTE, Fiat Abarth und Steyr Puch - das sind nur einige Namen der blank geputzten historischen Rennwagen, die an diesem Wochenende auf dem alten Flugplatz in Calden an den Start gehen.