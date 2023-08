Rutschpartie am Kassel Airport: Flugzeug landet ohne Fahrwerk auf Landebahn

Von: Bernd Schünemann

Ein einmotoriges Flugzeug ist am Donnerstag über die Landebahn des Kassel Airport gerutscht. Das Fahrwerk war nicht ausgefahren. Die Flughafenfeuerwehr und Helfer waren schnell zur Stelle. Verletzte gab es nicht. © Ruth Brosche

Ohne Fahrwerk musste am Donnerstagabend ein einmotoriges Flugzeug auf dem Kassel Airport landen. Der Pilot setzte die Maschine mit der Unterseite auf, dann rutschte sie über die Asphaltpiste.

Calden – Verletzte gab es bei dem Vorfall nicht, informierte Flughafen-Sprecherin Natascha Gaebelein am Freitag auf Anfrage der HNA. Informationen zu den Personen könne der Flughafen nicht geben.

Ein Wartungsbetrieb untersuchte das Flugzeug am Freitag auf Schäden. Zumindest der Propeller und die Unterseite wurden beschädigt. Der Vorfall hatte sich am Donnerstag gegen 18 Uhr ereignet. Anschließend wurde die Landebahn gesperrt. Vom Flughafen gab es keine Informationen, warum das Fahrwerk nicht ausgefahren war.

In solchen Fällen werde in der Regel durch den Tower die Flughafenfeuerwehr alarmiert, erläuterte die Sprecherin. Die rücke aus und kümmere sich zunächst um Verletzte. Da in diesem Fall keine Person verletzt wurde, sicherte die Feuerwehr die Maschine.

Linienverkehr am Kassel Airport nicht betroffen

Die Landung verlief glimpflich. Laut Flughafen waren keine Betriebsstoffe ausgetreten, sodass keine Brandgefahr bestand. Nach der Sicherung des Flugzeugs wurde dessen Bergung vorbereitet. Die erfolgte in Absprache mit den Behörden und Luftfahrzeugtechnikern.

Auswirkungen auf den Linienverkehr hatte der Zwischenfall laut Gaebelein nicht. Geplante Flüge des Geschäftsreiseverkehrs und der touristische Linienflug am Abend seien nicht beeinträchtigt gewesen.

Kleinflugzeuge am Kassel Airport mussten warten

Wegen der Sperrung mussten kleinere Flugzeuge, die direkt im Anflug waren, im Nahbereich des Flughafens warten und landeten später. Wie viele das waren, teilte der Flughafen nicht mit.

„Eine solche Landung ist nicht unproblematisch“, ergänzte die Sprecherin des Flughafens. Dabei könnten Betriebsstoffe auslaufen. Durch die Reibung beim Rutschen auf der Landebahn könnten Funken entstehen, die dann einen Brand auslösen können.

Außerdem könnten Insassen oder andere Personen verletzt oder die technische Ausstattung des Flughafens geschädigt werden. (Bernd Schünemann)

