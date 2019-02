Der Fuchspelz kommt wieder

Die Hegegemeinschaft Warmetal schickt ihr erlegtes Raubwild nun zum Abbalgen und Verwerten nach Rastatt - aus dem Fell werden dann Pelzartikel.

Zum Schutz von bodenbrütenden Vögeln und Niederwild ist in Nordhessen auch die Bejagung von Fuchs und Waschbär erforderlich. Dieser Aufgabe stellen sich die 19 Jagdpächter der Hegegemeinschaft Warmetal. Seit November haben sie insgesamt 20 Füchse und zehn Waschbären erlegt. Haben die Jäger bisher das geschossene Raubwild noch schadlos beseitigt, so haben sie seit einem Jahr die Möglichkeit, das Fell der Tiere zu nutzen. Das Projekt Fellwechsel bietet den Jägern an, die Bälge der Tiere aufzuarbeiten und feine Pelzartikel daraus fertigen zu lassen.

Das Angebot von Fellwechsel hat nun erstmals auch die Hegegemeinschaft Warmetal in Anspruch genommen. Dazu wurde an der Biogasanlage Rüddenklau in Westuffeln eine Sammelstation eingerichtet. Es ist die Sammelstelle 134 von Fellwechsel. Die erlegten Tiere werden dort in einer Kühltruhe eingefroren und in diesem Zustand später an die zentrale Abbalgstation im baden-württembergischen Rastatt gesandt.

Nicht nur Füchse werden angenommen

In der Station werden außer Füchsen und Waschbären auch andere Raubsäuger wie Marderhunde, Stein- und Baummarder, Iltis, Mink, Nutria und Bisam im Kern angenommen und gestreift. Die Bälge werden entweder gegerbt, getrocknet oder als weiter verarbeitetes Produkt vermarktet. „Einige Jäger lassen sich die Bälge gerben und erhalten dann die Felle zurück, denn Fellwechsel bietet das Streifen und Gerben auch als Auftragsarbeit an“, teilt Erhardt Rüsseler, Mitglied der Hegegemeinschaft Warmetal und Pressesprecher des Kreisjagdverbandes (KJV) Hofgeismar, mit. „Denn dank eines Markierungssystems bekommt jeder Jäger auf Wunsch seine Jagdtrophäe mit sauber ausgelösten Branten und der Lunte ökologisch gegerbt zurück“, so Rüsseler. Die nicht zurückgeforderten Bälge werden von Fellwechsel an Kürschner verkauft. Die stellen daraus Bekleidung und modische Accessoires her. Die Jäger erhalten entsprechend der Tierart und der Qualität der Bälge eine Vergütung. Mit der Markierung eines jeden Balges können die Kürschner die Herkunft der Felle aus heimischer Jagd dokumentieren.

Viele Kürschner haben sich verpflichtet, unter dem Label „WePrefur“ nur Felle aus der Jagd zu verarbeiten. Die Fellwechsel GmbH vermarktet zusätzlich Artikel „Vom Jäger für den Jäger“. Die Hegegemeinschaft Warmetal will die Fellwechsel GmbH weiter unterstützen und auch künftig während der Fangsaison Bälge sammeln. „Noch mehr Hegegemeinschaften sollten sich dem Projekt anschließen“, sagt Erhardt Rüsseler.

600 000 Stück erlegtes Raubwild im Jahr

Jäger in Deutschland erlegen jährlich 600 000 Füchse, Waschbären und Marderhunde. Bejagt werden diese Arten zum Schutz des Niederwildes und zur Unterstützung von Artenschutzprojekten. Allerdings wurde bisher nur ein Teil der Felle verwertet. Vor diesem Hintergrund entschieden 2016 das Präsidium des Deutschen Jagdverbandes (DJV) sowie alle 15 Landesjagdverbände, das Thema Nutzung und Verwertung von Bälgen aus waidgerechter Jagd voranzutreiben. In der Folge gründeten der DJV und der Landesjagdverband Baden-Württemberg die Fellwechsel GmbH. Die Gesellschaft sammelt seit 2017 in ihrer Abbalgstation in Rastatt die Bälge aus waidgerechter Jagd.