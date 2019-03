Wohnhaus brannte in Fürstenwald - Feuerwehr rettet Personen

Im Caldener Ortsteil Fürstenwald hat es am Mittwochmittag in einem Wohnhaus gebrannt. Die Feuerwehr musste zwei Menschen aus den verrauchten Räumen retten.

Aktualisiert um 14.05 Uhr: Das Feuer war in einem Wohnhaus in der Straße "Hinter den Gärten" in Fürstenwald ausgebrochen. Die Feuerwehr war wegen der starken Rauchentwicklung gegen 13.30 Uhr alarmiert worden, die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Nach ersten Mitteilungen soll das gesamten Haus vom Feuer betroffen und nicht mehr bewohnbar sein. Ausgebrochen ist es nach Auskunft der Feuerwehr im Hauswirtschaftsraum.

Eine der geretteten Personen wurde von der Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 7 versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren etwa 40 Einsatzkräfte aller Feuerwehren der Großgemeinde und die Flughafenfeuerwehr.

Beamte der Polizeistation Hofgeismar sind ebenfalls vor Ort im Einsatz. Die Kripo wird mit der Ermittlung der genauen Brandursache beauftragt.

Wir berichten weiter.