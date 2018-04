Joker Mijatovic rettet einen Punkt für Calden

Komm in meine Arme: Caldens 1:1-Ausgleichsschütze Milos Mijatovic (rechts) lässt sich von Dennis Dittmer und Lars Krätschmer (links) feiern. Der Spielstand hatte bis zum Schlusspfiff Bestand.

Calden. In einem Nachholspiel der Fußball-Gruppenliga gab es in den Reihen der SG Calden/Meimbressen doch etwas lange Gesichter. Denn die Vereinigten mussten sich auf dem heimischen Kaiserplatz gegen den OSC Vellmar II mit einem mageren 1:1 (0:1) begnügen.

Danach sah es zu Beginn der von Schiedsrichter Fabian Bechmann aus Neu-Eichenberg ohne Fehl und Tadel geleiteten Partie jedoch nicht nach aus. Denn die von Uwe Mackewitz gecoachten Platzherren nahmen sofort das Heft in die Hand, suchten mit viel Druck eine frühe Entscheidung. Doch trotz hochkarätigen Einschussmöglichkeiten durch Dennis Dittmer (1., 21.) oder dazwischen durch Dennis Faust schafften die Caldener einfach nicht, Gästekeeper Nico Bergner das Nachsehen zu geben.

Die erste nennenswerte Gästechance nach 23 Minuten durch einen Freistoßhammer von Matthias Hartwig, den SG-Schlussmann S. Berndt mit beiden Fäusten aber entschäfte. Calden blieb am Drücker und lief dabei ins offene Messer. Einen Konter aus dem Kickerlehrbuch schloss Marcel Kahl (34.) mit dem bis dahin schmeichelhaften 0:1 ab.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs wechselte Uwe Mackedwitz Milos Mijatovic ein, der sieben Minuten seine Jokerrolle eindrucksvoll rechtfertige. Nach feiner Vorarbeit von Marc Zuschlag drückte Mijatovic (53.) den Ball mit der Stirn unhaltbar zum 1:1-Ausgleichstreffer über die Linie.

Natürlich wollte die SG mehr, konnte am Ende jedoch froh sein, zumindest einen Zähler behalten zu können. Denn nach dem Ausgleichstreffer versäumten es die Caldener nachzusetzen, leisteten sich Stockfehler im Aufbauspiel und ließen in der Spitze den notwendigen Druck vermissen. Damit bauten sie die Vellmarer regelrecht auf, die sich nun offensivfreudiger präsentierten. Dabei mit dem Schicksal haderten. Jannik Kleinschmidt (69.) hätte sich jeden Winkel des SG-Kastens aussuchen können, traf aber nur die Querlatte. Dann drehte Keeper Berndt einen zentralen 20-Meter-Schuss von Abdullah Alami (80.) gerade noch so mit den Fingerkuppen um die Metallstange.