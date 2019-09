Kassel Airport: Gin-Tasting-Weltrekord ist so gut wie sicher

Rekordversuch in Calden

Bieten gemeinsam Gin aus der Region beim Weltrekordversuch in Calden an: Tobias Radler (von links), Eike und Kai Seidenhefter von der Fieldfare-Destillerie in Ostheim.

In der Destille in Ostheim reift seit Monaten bereits der Gin. Am Samstag soll damit bei einer Großveranstaltung im Caldener Flughafen ein neuer Weltrekord aufgestellt werden.