Kassel Airport: Sundair startet die Probeflüge am Montagmorgen

Calden. Der Airbus der neuen Fluggesellschaft Sundair wird am Montagmorgen zum ersten Mal auf dem Flughafen Kassel landen.

Geplante Ankunftszeit ist um 8.50 Uhr, teilte Sundair am Freitag mit. Insgesamt stehen am Montag und Dienstag sechs Landungen mit dem A320 in Calden auf dem Programm.

Die Flüge sind Teil des Abnahmeverfahrens für die Betriebsgenehmigung, die Sundair als Luftverkehrsgesellschaft benötigt. Nachdem das Luftfahrtbundesamt (LBA) dem zuvor unter brasilianischer Registrierung fliegenden Airbus am Donnerstag die deutsche Zulassung erteilt hat, darf Sundair mit ihm zwar in Deutschland regulär fliegen, aber noch keine Passagiere kommerziell befördern, erklärt Sundair-Geschäftsführer Marcos Rossello.

Dafür überprüft das LBA unter anderem, ob sich das Sundair-Personal an alle Abläufe hält. Gibt es bei dieser Abnahme keine Überraschungen mehr, dürfte die Betriebsgenehmigung Mitte kommender Woche vorliegen, sodass der reguläre Betrieb dann beginnen kann.

Am Montag wird der Airbus um 8.50, 12.10 und 15.30 Uhr in Calden erwartet, teilt Rossello gegenüber der HNA mit. Jeweils 50 Minuten später startet er wieder Richtung Berlin-Schönefeld. Am Dienstag landet die Maschine um 8.50, 12.10 und 17.10 Uhr und bleibt danach auch zunächst am Airport Kassel.

