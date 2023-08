Konzerte in der Kirche: Fürstenwalder Gotteshaus wird zum Veranstaltungsort

Rockmusik trifft Kirche

+ © Annika Beckmann Förderverein zur Erhaltung der Kirche in Fürstenwald: Auf dem Bild stehen (von links) Marco Nolde, Waltraud Neurath und Otfried Friedrich vor der Orgel. © Annika Beckmann

Die Kirche wird mit Gottesdiensten und Gebeten verbunden. Das sie viel mehr sein kann als das, wollen Marco Nolde, Waltraud Neurath und Otfried Friedrich vom Förderverein zur Erhaltung der Kirche Fürstenwald zeigen.

Calden –„Wir möchten die Kirche auch für andere kulturelle Zwecke nutzen“, berichtet Vorsitzender Otfried Friedrich. Ziel sei es, die Kirche als Mittelpunkt des Ortes zu nutzen. „Stellen wurden in der Vergangenheit gestrichen, die Gottesdienste werden immer weniger“, bedauert Friedrich.

Sie wollen den Menschen im Ort näherbringen, dass die Kirche unter anderem auch ein Veranstaltungsort für Livemusik sein kann. „Im Jahr 2013 wurde die Kirche renoviert. Schon da war bei der Planung klar, dass sie multifunktional genutzt werden soll“, berichtet Waltraud Neurath. Die Bestuhlung sei beispielsweise so gestaltet, dass sie ohne großen Aufwand weggeräumt werden könne, zudem gebe es eine Küche und Toiletten. Maximal 150 Zuschauer finden in der Kirche Platz. Zudem sei es dank des barrierefreien Zugangs auch Rollstuhlfahrern möglich, Veranstaltungen zu besuchen.

Im Juni hat erstmalig ein Rock- und Metalkonzert in der Kirche Fürstenwald stattgefunden. „Es war natürlich spannend, ein solches Projekt hier zu realisieren“, berichtet Marco Nolde.

In Zukunft sollen weitere Konzerte in der Kirche veranstaltet werden

Das Konzert war nahezu ausverkauft und bei den Besuchern sehr gut angekommen. „Vom Jugendlichen bis zum 80-Jährigen waren alle dabei“, sagt Nolde. Auch ein Junge mit Handicap habe gemeinsam mit seinen Eltern das Konzert besucht und sei begeistert von der fünfköpfigen Coverband gewesen.

Für das Konzert wurde der Boden extra mit Teppichen ausgelegt, um die Akustik zu verbessern. Eine Lichtshow sorgte für die richtige Atmosphäre. „In Zukunft wollen wir ganz verschiedene Konzerte in der Kirche veranstalten“, kündigt Nolde an. Der Förderverein könne sich vorstellen, eine große Bandbreite an musikalischer Vielfalt anzubieten: vom Gitarrenspieler bis zum Gospelchor.

Für kommendes Jahr sei bereits ein weiteres Konzert in Planung. Für September planen sie einen Filmabend im Kirchgarten.

Whiskey-Verkostung für September geplant

„Wir wollen mit diesen Aktionen natürlich auch die Jugendlichen ansprechen“, sagt Nolde. Viele junge Familien seien in der Vergangenheit zugezogen. Daher veranstalte der Förderverein unter anderem auch Ausflüge für Kinder, Vereinsfahrten und den jährlichen Martinsumzug.

Zusätzlich zu den Konzerten werde es im November eine Whiskey-Verkostung mit 32 Besuchern in der Kirche geben. „Für die kommenden Jahre sind noch weitere Aktionen in und um die Kirche geplant, die vom Förderverein unterstützt werden“, skizziert Marco Nolde die künftige Arbeit des Vereins.