B 7-Sperrung: Parlament fordert weitere Lösungen für Wilhelmsthaler Straße

Von: Daria Neu

Chaos in der Wilhelmsthaler Straße in Calden: Schon in den ersten Tagen nach der B 7-Sperrung fuhren unzählige Autos mitten durch die Kerngemeinde. © Daria Neu

Das hohe Verkehrsaufkommen auf der Wilhelmsthaler Straße durch die Teilsperrung der Bundesstraße 7 bei Calden erhitzt seit einigen Wochen die Gemüter.

Calden – Insbesondere Lastwagen sollten laut Hessen Mobil die bereits fertig gestellte Ortsumgehung als Umleitung benutzen. Stattdessen rauschen jedoch immer noch Tausende Fahrzeuge durch die Kerngemeinde. Der Weg ist laut Navi kürzer und außerdem habe tagelang eine ausreichende Beschilderung gefehlt, kritisierten Anwohner. Seit vergangener Woche ist die Beschilderung durch Hessen Mobil nun verbessert worden. Im Caldener Parlament war man sich am Donnerstag allerdings einig: Das reicht noch lange nicht, um das Problem zu lösen.

Alle Fraktionen beschlossen daher einstimmig einen Dringlichkeitsantrag, in dem sie betonen, „dass die Ausschilderung weder den öffentlichen Ankündigungen von Hessen Mobil entspricht, noch die Anregungen der Gemeinde im Vorfeld berücksichtigt.“ Der Gemeindevorstand soll sich nun mit den zuständigen Behörden in Verbindung setzen, um einige weitere Forderungen umzusetzen.

Unter anderem sollen frühzeitige Hinweise auf der B7 in beiden Richtungen vor Calden auf die innerörtliche Totalsperrrung entstehen. Auch der Sackgassenhinweis an der innerörtlichen Kreuzung müsste vorverlegt werden, heißt es. Am wichtigsten sei es den Gemeindevertretern jedoch, eine Sperrung des innerörtlichen Verkehrs für fahrzeuige mit mehr als 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht (mit Ausnahme des Anliegerverkehrs) auf den Weg zu bringen.

Gemeindevertreter wollen Rücksichtnahme auf der Wilhelmsthaler Straße

Kai-Uwe Dittrich von der FWG sagte: „Nur mit maximalem Druck kommt Bewegung in die Angelegenheit.“ Auch Ullrich Meßmer von der SPD betonte erneut: „Wir tragen eine Verantwortung für die Caldener und wollen, dass an der WIlhelmsthaler Straße endlich Rücksicht genommen wird.“

Bürgermeister Maik Mackewitz machte den Gemeindevertretern Hoffnung, dass es bereits Gespräche mit den zuständigen Behörden gegeben habe und dass zumindest das Durchfahrverbot für schwerere Fahrzeuge realistisch sein könnte. Dies würde die Lärmbelastung schon einmal erheblich senken. Weniger zuversichtlich zeigte sich Mackewitz allerdings mit Blick auf eine andere Forderung des Parlaments: Die Fraktionen wünschen sich, dass auf der gesamten Wilhelmsthaler Straße bis zum Ortsausgangsschild eine Tempo-30-Zone errichtet wird.

In der Straße befänden sich schließlich vier Bushaltestellen, die Apotheke, Einzelhandel und andere Betriebe mit Publikumsverkehr. Zur Sicherheit der Fußgänger sei es außerdem sinnvoll, Zebrastreifen zu errichten. „30 Stundenkilometer muss man sehr bewusst fahren. Daher ist es wichtig, die neuen Regelungen dann auch effektiv zu überwachen“, gibt Iris Wetzel (SPD) zu bedenken. Mackewitz erklärte jedoch, dass die Gemeinde bei diesem Thema nicht Entscheidungsträgerin sei und sich die Behörden erst einmal nicht erbaut von diesem Vorschlag gezeigt hätten. (Daria Neu)