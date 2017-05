Calden. Erstmals wurde am Airport Kassel-Calden in den Mai getanzt. Mehr als 1000 Gäste waren am Sonntagabend beim Event am Flughafen dabei, feierten bis 4 Uhr morgens im Terminal.

Darf man den Worten des Veranstalters Glauben schenken, so wird dies nicht die letzte Mai-Sause am Airport gewesen sein. Weitere Infos folgen. Tanz in den Mai im Kassel Airport Zur Fotostrecke