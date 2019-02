Micaela Schäfer in Calden: Erotikmodel bedient beim Herrenabend alle Klischees

Sie weiß, was die Männer von ihr sehen wollen: Unter dem Gejohle der Caldener präsentierte Micaela Schäfer beim CCC-Herrenabend jene Körperteile, welche wohl bekannter sind als ihr Gesicht - später am Abend auch ohne Oberteil.

Mit viel Alkohol und nackter Haut von Erotikmodel Micaela Schäfer feierten die Gäste des Caldener Carnevals Clubs einen Herrenabend, der alle Klischees bediente.

Sie war am Freitag mittendrin in der Mehrzweckhalle der Flughafengemeinde: Reality-TV-Star und Erotikmodel Micaela Schäfer sollte die feierwütigen Männer in Scharen anlocken.

Das ist am Ende nicht ganz aufgegangen. Statt der erwarteten 400 Besucher waren es vielleicht 300. Und von denen waren viele nicht einmal wegen der vollbusigen Silikonschönheit gekommen. "Nö, die interessiert uns weniger", sagte Philippe Demoulin. Er streckte ein Schild in die Luft, das deutlich zeigte, worum es ihm und seinen Freunden ging: "Durst!"

Und doch riskierten die Kumpels den einen oder anderen Blick, als Micaela Schäfer sämtliche Register zog, um die schüchternen Caldener aus der Reserve zu locken. Sie tanzte und räkelte sich am DJ-Pult, brachte jede Menge Geschenke vom "roten Schlüppi" bis zum BH unters männliche Volk. Sie ließ Sekt aus der Flasche in die Münder ihrer Fans und literweise Wasser über ihren eigenen Körper fließen. "Ihr habt mich vielleicht noch nicht erkannt, weil ich noch zu viel an habe", mutmaßte sie und begann, sich aus ihrem Hauch von Nichts zu schälen – zur Freude der Herrenschar, die langsam auftaute.

Einige trauten sich zu ihr auf die Bühne, so auch die Gewinner der exklusiven Schäferstündchen. Einer von ihnen dürfte es nicht mehr bis zum Meet & Greet geschafft haben. Er purzelte vorher kopfüber von der Bühne. Ob Aufregung oder die zugeführten Promille Schuld waren, lassen wir mal dahingestellt. Micaela Schäfer hatte da sowieso ihre eigene Theorie: "Meine herzförmigen Brustwarzen waren wohl einfach zu viel für Ihn." Nicht nur für ihn.