Während Micaelas Nackt-Show: Unbekannter zerkratzt Autos der Gäste

Unvergesslich dürfte der Herrenabend mit TV- und Erotik-Sternchen Micaela Schäfer in Calden für zwei Caldener Autofahrer noch aus einem anderen Grund bleiben.

Als sie nach der Showveranstaltung zu ihren Autos kamen, hatten Unbekannte den Lack zerkratzt und insgesamt 13.000 Euro Schaden angerichtet.

Wie die Polizeistation Hofgeismar jetzt mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Freitag auf Samstag vor der Mehrzweckhalle. Dort waren unter den Besucherfahrzeugen der Show auch ein schwarzer Audi Q8 und ein silberner VW Polo geparkt. Ein oder mehrere bisher unbekannte Täter nahmen an beiden Fahrzeugen mutwillige Beschädigungen in erheblichem Umfang vor. Beide Seiten der Fahrzeuge und die Motorhauben wurden zwischen 17 und 7.30 Uhr mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt, so das sie neu lackiert werden müssen.

Der Schaden an dem VW Polo eines 63 Jahre alten Mannes aus Calden beläuft sich laut Polizei auf 3000 Euro. An dem teuren Audi, einem Firmenwagen, den ein Mann aus Calden fuhr, entstanden sogar 10.000 Euro Schaden.

Die Polizei hofft nun, dass es Personen gibt, die vor, während oder nach der Veranstaltung des Caldener Carnevals Clubs mit Micaela Schäfer auf dem Parkplatz oder im Umfeld verdächtige Personen bemerkt haben und eventuell Hinweise zu Tat oder Tätern geben können (05671/99 280).