Micaela Schäfer bespaßt 400 Männer beim Herrenabend in Calden

Mit ihrer üppigen Oberweite steht Micaela Schäfer gern im Rampenlicht: Nun wird die Brünette, die ihre Brüste gern in TV-Kameras hält, für einen Live-Auftritt in Calden einfliegen.

Eingeladen hat sie der örtliche Caldener Carnevals-Club (CCC) zu seinem legendären Herrenabend am 22. Februar 2019. Wie die Veranstalter auf das vor allem für seine freizügigen Auftritte bekannte Erotik-Model gekommen sind, verraten sie im Gespräch mit der HNA.

Leicht bekleidete Damen hätten sie ja schon immer bei ihren Herrenabenden dabeigehabt, sagt Matthias Pötter, der seit dieser Session die „Cällischen Jecken“ als Vereinsvorsitzender anführt. Allerdings seien die Akteurinnen der vergangenen fünf Jahre eher unbekannt gewesen. Da sich nun ein Wechsel an der Spitze der Karnevalisten ergab, wollte man neue Maßstäbe setzen. „Eigentlich sind wir in einer Bierlaune auf die Micaela gekommen“, berichtet der 53-Jährige. Irgend jemand aus ihrer Gruppe hätte gewusst, dass man sie buchen könne und so habe alles seinen Lauf genommen.

+ Freuen sich auf ihren Herrenabend: Die Männer vom CCC (von links) Ralf Schareina, Niklas Lindner, Matthias Pötter, Michael Engel, Leon Schareina und Dr. Ulrich Engel scharen sich um die Papp-Micaela und sind schon sehr gespannt. © Temme

Auch künftig sollen für die besonderen CCC-Herrenabende Frauen mit Promistatus gebucht werden, sagt Pötter. Für das kommende Jahr hätten sie schon jemanden ins Auge gefasst, wer das sei, erfahre die Öffentlichkeit aber noch früh genug, so der Karnevalschef.

Micaela Schäfer in Calden für zwei Stunden gebucht

Zwei Stunden lang haben sie die 35-Jährige mit den XXL-Brüsten „textilfrei“ gebucht. Außerdem dürften fünf Männer in den Genuss kommen, mit ihr zehn Minuten allein zu verbringen. „Das Mini-Date mit Micaela gibt’s bei unserer Verlosung zu gewinnen.“

Außerdem werde es Gelegenheit geben, mit dem Erotik-Model Fotos zu machen, berichtet Pötter und ergänzt, dass sie schon etwas erwarteten, denn die Mica gebe es nicht für ein paar Euros. Was die gebürtige Leipzigerin sonst noch so in ihrer Show so bieten wird, ist noch geheim – auf jeden Fall reichlich nackte, gut gebräunte Haut sollte es sein, dazu Stöckelabsätze bis zum Abwinken und vielleicht könne man sogar etwas mit ihr auf Tuch- oder besser Hautfühlung gehen?

Neben Micaela Schäfer auch andere Damen mit Striptease

Was sich genau am Freitag, 22. Februar 2019, ab 20.11 Uhr im Saal der Mehrzweckhalle Calden abspielen wird, soll im Detail aber noch nicht verraten werden, schließlich setzten die Veranstalter auf den Überraschungseffekt. Platz sei für 400 Männer und man hoffe, am Abend der Veranstaltung ausverkauft zu sein. Bleibt zu hoffen, dass die Caldener Männer der Micaela überhaupt gewachsen sein werden – immerhin bezeichnet sich die Dame gern als „die Versauteste Deutschlands“. Bei der Frage danach, holt Pötter kurz Luft, schmunzelt und sagt dann selbstbewusst: „Ach, das bekommen wir mit ihr schon hin.“ Neben der Trash-Queen sollen noch weitere Damen mit Striptease-Auftritten die Herren anheizen.

Nach dieser erotischen Sause geht es am 2. März mit der Prunksitzung weiter und am Folgetag, 3. März steht der Kinderkarneval an. Die Rosenmontagsparty findet diesmal „beim Ute“ statt, also im Gasthaus Lampe in der Ortsmitte. Für die dollen Tage hat der Verein extra eine neue Musikanlage angeschafft und will auch mit neuer Band begeistern.

Karten für 13 Euro (Abendkasse 16 Euro, Eintritt ab 18 Jahren) gibt es bei allen HNA-Geschäftsstellen, beim Caldener Friseur Acker, Im Gasthaus Lampe oder per Mail an Herrenabend@Caldener-Carnevals-Club.de. Frauen dürfen ab 23 Uhr an der Veranstaltung teilnehmen.

Ist das Engagement eines Nacktmodels beim Herrenabend noch zeitgemäß? Einen Kommentar zum Thema finden Sie hier.