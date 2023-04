Per Mausklick ins Bücherregal: Onleihe auch in Caldens Bücherstube möglich

Von: Dorina Binienda-Beer

Die Onleihe: Wer im hessischen Bibliothekenverbund elektronische Medien nutzen möchte, kann sich in der ev. Bücherstube Calden bei Helga Hartje (vorne) und Anke Mantel kostenlos registrieren lassen. Die beiden ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen versprechen Beratung und Hilfe für den Einstieg. © Dorina Binienda-Beer

In der evangelischen Bücherstube in Calden gibt es ein neues Angebot: 300 000 digitale Medien können zum Nulltarif ausgeliehen werden.

Calden – Unter der gigantischen Menge von 300 000 elektronischen Medien auswählen und das Gewünschte dann kostenfrei nutzen zu können, dafür steht die „Onleihe“. Das digitale Angebot des Onleihe Verbundes Hessen erlaubt das Ausleihen von Medien rund um die Uhr und überall – zum Nulltarif. In dem Projekt des Landes zur Stärkung des ländlichen Raumes haben sich 164 Bibliotheken zusammengeschlossen. Neu in diesem Reigen ist neben einigen weiteren Bibliotheken im Landkreis Kassel jetzt auch die evangelische Bücherstube in Calden.

Per Mausklick ins digitale Bücherregal, so überschreiben die ehrenamtliche Büchereileiterin Helga Hartje und ihre Mitstreiterinnen ihre Einladung ans Publikum in der gesamten Großgemeinde. Der Zugang zu elektronischen Büchern, Audios, Videos, Musik, Magazinen und Zeitungen erfordert nicht viel: einen Internetzugang natürlich und die persönliche Registrierung bei einem einmaligen Besuch in der Bücherstube. Die Vergabe von Benutzernummer und Passwort ist ein Akt von wenigen Minuten. Dann kann am PC oder Laptop, Smartphone, Tablet und E-Reader geschmökert, gehört, geschaut und gelernt werden. Egal ob auf dem heimischen Sofa oder unterwegs.

Schüler etwa profitieren von 6500 E-Books und 17 000 Lernprogrammen. Je nach Medienart beläuft sich die Ausleihzeit auf einige Stunden bei Tageszeitungen, bis zu 21 Tagen bei E-Books. Am Ende der Frist ist das ausgeliehene Exemplar automatisch gelöscht, eine Rückgabe also überflüssig. Was bedeutet: keine Überziehung, kein Ärger. Die verschiedenen Titel im Pool stehen allerdings nicht unbegrenzt zur Verfügung. Sollte das Gewünschte nicht sofort greifbar sein, besteht die Gelegenheit, sich vormerken zu lassen. Die Benachrichtigung über die Wiederverfügbarkeit kommt per E-Mail.

Onleihe in Caldens Bücherstube: Älteren Menschen die Scheu vor den digitalen Medien nehmen

Älteren Menschen will das Büchereiteam vor dem Umgang mit den digitalen Medien die Scheu nehmen. Das Versprechen, so Helga Hartje: „Direkt in der Bücherei machen wir jeden Interessierten mit der Onleihe Schritt für Schritt vertraut.“ In dem von der politischen Gemeinde finanziell unterstützten Beitritt der Caldener Bücherstube zum Verbund sieht Helga Hartje nicht etwa eine Konkurrenz zum herkömmlichen Bücherangebot, „sondern eine Ergänzung“. Begrüßenswert findet das Büchereiteam zudem, dass das neue kulturelle Gratisangebot in eine Zeit fällt, in der die Menschen immer stärker aufs Geld schauen müssen. In Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde sollen die Möglichkeiten der „Onleihe“ verstärkt öffentlich bekanntgemacht werden.

Digitalisierung ist auch darüber hinaus für die Bücherstube im evangelischen Gemeindezentrum ein großes Thema. Der gesamte Vorortbestand von 1700 Medien ist durch die ehrenamtliche Mitarbeiterin Anke Mantel elektronisch erfasst worden. Nutzer der analogen Schmöker, Ratgeber, Spiele, Sach- und Hörbücher können neuerdings bereits am PC ihre Wahl treffen, die Verfügbarkeit prüfen und sich für die Ausleihe vormerken lassen. Ein möglicherweise vergeblicher Besuch ist damit ausgeschlossen. Der mit Hilfe von Medienlisten übersichtlich gestaltete elektronische Katalog zum örtlichen Bestand findet sich unter eopac.net/buecherstube-calden/

Info: Ev. Bücherstube Calden: dienstags 16 bis 17.30 Uhr, donnerstags 10.30 bis 12.30 Uhr, Holländische Straße 52. Kontakt: buecherstube.calden@web.de (Dorina Binienda-Beer)